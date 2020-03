La categoría Sub 15 del Campana Boat Club participó ayer de un torneo organizado por el Club San Fernando, que contó también con la participación de Centro Galicia, Imperio Juniors y Comunicaciones, además del equipo local. De esta manera, los chicos dirigidos por Fernando Anzuinelli disputaron cuatro encuentros que les servirán de preparación para el Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC).

LOS SUB 15 DEL CBC, AYER EN SAN FERNANDO.



Básquet:

Los Sub 15 del CBC jugaron en San Fernando

