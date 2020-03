Breves: Deportivas

BENVENUTI, EL MEJOR Ayer, en el autódromo Centenario de Neuquén y en el cierre de la clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera, Juan Cruz Benvenuti (Torino) se quedó con el mejor tiempo al establecer 1m27s521. Luego se ubicaron Mariano Werner (Ford), con 1m27s734 y Valentín Aguirre (Dodge), con 1m27s826. Estos tres pilotos encabezarán las series que se correrán hoy desde las 9.00 para ordenar la grilla de largada de la final, que comenzará a las 13.20 horas. El Top 10 de la clasificación lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet), José Manuel Urcera (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge), Facundo Ardusso (Torino), Santiago Mangoni (Chevrolet), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Marcelo Agrelo (Torino). DAVIS: ARGENTINA AFUERA El equipo argentino de Copa Davis perdió 3-1 su serie frente a Colombia en el Palacio de Deportes de Bogotá y, de esa manera, quedó eliminado de la vigente edición y no estará en las Finales que nuevamente se desarrollarán en Madrid. Ayer, en primer turno, Máximo González y Horacio Zeballos no pudieron ante Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah (los colombianos ganaron 6-3, 6-7 y 7-5) y, posteriormente, Daniel Galán se confirmó como "el hombre" de la serie al derrotar 6-3 y 6-4 al cordobés Juan Ignacio Londero. PERDIÓ JAGUARES En su tercera y última presentación de esta gira por Sudáfrica, los Jaguares cayeron ayer 33-19 frente a Sharks en Durban, en el marco de la sexta fecha de la temporada 2020 del Super Rugby. Los puntos de la franquicia argentina llegaron por tries Santiago Carreras, Joaquín Tuculet y Sebastian Cancelliere y conversiones de Joaquín Díaz Bonilla y Domingo Miotti. De esta manera, los dirigidos por Gonzalo Quesada regresan al país con record de 3 victorias y 3 derrotas en el certamen. Su próxima presentación seráen el estadio de Vélez Sarsfield, el próximo 7 de abril ante Highlanders de Nueva Zelanda, en el inicio de una serie de tres cotejos seguidos como local. LEONAS LÍDERES Por la octava fecha de la FIH Pro League femenina, el Seleccionado de Hóckey sobre Césped superó ayer nuevamente 2-0 a Australia y alcanzó lo más alto de la tabla de posiciones, con dos unidades más que su escolta Holanda. Las dirigidas por Alejandro Doherty ("Chapa" Retegui no viajó a Australia) se impusieron con goles de Victoria Granatto y Sofía Toccalino. CAYERON LOS LEONES En tanto, también por la octava fecha de la FIH Pro League, el Seleccionado Masculino cayó ayer 5-1 frente a Australia, después que del empate 3-3 y punto bonus conseguido el viernes. El único tanto del combinado dirigido por Germán Orozco fue convertido por Leandro Tolini, cuando los australianos ya ganaban 5-0.



Breves: Deportivas

8 de Marzo de 2020

