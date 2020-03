Rincón Tuerca

P U B L I C







TURISMO CARRETERA: La categoría está encarando este fin de semana la segunda fecha del campeonato en el autódromo de Neuquén. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. ARRANCAR: El representante de Lima en la Clase Tres de Alma Gastón Brown ya tiene todo listo para arrancar desde la primera del año en el autódromo platense donde la idea es hacer todo el año. COLOR: Continuando con el oriundo de Dolores ahora está viviendo en Lima seguirá este año con Mariano Novoa en el chasis y Fabian Carranza en la planta impulsora donde mantendrá el color negro mate en el Fiat Uno y pedirá llevar en los laterales el número 54. PRUEBAS: Gastón Brown tiene una excelente relación por su padre ex piloto del TC con el motorista Laboritto que dias atrás estuvo charlando con nuestro personaje a quien lo aconsejó realizar pruebas antes del comienzo del campeonato. BICICLETA: Los ex campeones de la categoría Alma Jorge Clerici y Diego Rivadulla dejaron la alta competencia en su momento y ahora decidieron volver a correr desde otro lugar en bicicletas se lo puede ver a los dos. REALIDAD: En esta sección dimos cuenta que la señora había asumido que su esposo piloto de karting no iba a correr como le prometió en una playa junto al mar y el se mostró con su karting listo para ir al kartódromo pero la realidad marcó que no lo vieron ni en la tribuna el domingo pasado. ENTERARSE: No mucho se enteraron como fue las negociaciones entre el equipo de karting y los dirigentes de la categoría donde empezó a correr de nuevo el nene y para tal objetivo a partir de este año el concurrente pasó a ser la mamá. Será por aquello de igualdad de derecho? BINOMIO: Finalmente Martin Sava y Beto Aveldaño confirmaron un binomio para la Clase Tres de Alma donde correrán con un Ford K durante toda la temporada. OBJETIVO: El español Rafael de Mestre supone dar la vuelta al mundo en 80 días y en coche eléctrico. Su objetivo es que su hito quede reflejado en el libro guinnes de los records. Lo acompaña Federico Tettamanzi con una moto eléctrica? PADRE: En extensa nota reciente en nuestra página de Facebook de Rincón Tuerca Sandro Ariú contó que se medió en el mundo de los jeeps por culpa de su padre que cuando estuvo en Venezuela le dio uno para andar en aquel pais. INTENTAR: Marcelo Cuidet trabaja para intentar pelear el campeonato en los chasis del Regional en esta temporada donde el de Capilla del Señor con la motorización de Juanjo Tártara harpa todo el año con el apoyo de sus sponsors. GRITOS: El dueño del auto aún no puede salir de asombro cuando encontró en el taller su vehículo para correr totalmente desarmado donde como no pensaba participar utilizaron los fierros para otros competidores lo que los gritos se escucharon en toda la ciudad capital de la flor. EVALUANDO: La decisión la tomó el propio Fernando Moreno de parar su auto para las picadas para realizar varios trabajos en algo que ya venía evaluando antes de que llegue el invierno. IDEA: La idea es hacer un nuevo motor para llevarlo a 900 cm3 para cambiar de Clase y plantearse nuevos desafíos que también tendrá un cambio en el chasis y en la estética del Fiat con el cual viene corriendo. SEGUNDA: Se sigue trabajando en el Fiat de Silvestre Gallo tratando de llegar bien para la segunda del año donde intentará arrancar con la preparación total del karting por parte de Diego Fangio en la categoría que fiscaliza Fedenor. PENSAR: Virginia Emma ya piensa en terminar el Ford K para estar desde la primera del año en la categoría Rally Mar y Sierra que están dando comienzo el venidero 27, 28 y 29 de marzo en la ciudad de Madariaga donde contará como navegante a su novio un año mas. AVANZAR: Gabriel Molina sigue avanzando en la construcción de su Jeep cuatro por cuatro que en algún momento pondrá en acción para sumarse al club el Cañon que tiene un grupo importante de componentes. INTENCION: Continuando con Molina en nota televisiva contó de su participación como dirigente del club del Primer Auto Argentino en la última gestión y ahora el joven tiene la intensión al renovarse esta comisión de poder llegar a la presidencia del mencionado club. VEHICULO: Sigue trabajando en su auto Gonzalo Díaz para sumarse a las picadas con su propio vehículo y la idea es ir a correr a San Pedro y cuando se de la posibilidad llegar a concretarlo en el autódromo porteño. RECAUDAR: Quien anda tratando de recaudar fondos para invertir en su auto de picadas es Diego Salerno que desea provocar un cambio para llegar a correr en otra Clase y el muchacho se desprende de todo lo que tiene y si hace falta vende el perro también. La gente que es mala y comenta... TC PISTA: En el autódromo de Neuquén la categoria va en la búsqueda de la segunda carrera del año durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. REPRESENTANTE: Parece que la dinastía Giordano tiene la posibilidad de tener otro representante en la categoría Alma en esta temporada en la Clase Dos a bordo del Fiat Uno que papá Sergio supo utilizar. Mirá vos! DECLARACIONES: En nuestra página de Facebook de Rincón Tuerca en una nota el motorista tuvo conceptos duros sobre quienes trabajan en el mundo del karting lo que abrió una polémica tras las declaraciones de Marcelo Lopez. Que no cunda el pánico! HISTORIA: La Chevy de Adrian Chiorazzo ya está lista para el 15 de marzo donde se presentarán con los TC del Ayer en el autódromo de Arrecifes donde harán carreras simbólicas para el deleite de los espectadores que esten disfrutando de esta parte de la historia de nuestro automovilismo. FEDENOR: Arranca el campeonato para las categorías que nuclea esta federación este fin de semana en el autódromo de Colón en la provincia de Buenos Aires. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. INTENTARLO: Luego de intentarlo finalmente no se llegó en forma y en tiempo para la primera del año en el kartódromo de Zárate para Cristian Falivene que ahora deberá aguardar la segunda de la temporada en abril, el inconveniente pasó por el motor. SUMAR: Dos pilotos mas se sumaron a la estructura de Daniel Berra para este fin de semana donde atenderá los motores de Augusto Carinelli y Cristian Ledesma a los ya contratados desde el arranque del campeonato para el Turismo Carretera. PROBANDO: Por estos dias Mariano Raina está probando en su karting buscando alcanzar el nivel competitivo que exige la categoría elegida para hacer todo el año y encontrar ese ritmo de carrera para meterse de nuevo en la alta competencia con su capacidad demostrada en su momento. SILENCIO: Pareciera que ante el papelón que significó el cierre del campeonato de la Clase Tres de Alma el año pasado ahora muy en silencio aparece en el ranking 2020 con el Uno de campeón Capraro que tras varias denuncias debieron otorgarle ese título al piloto del equipo de Dante Tamburrini. SOBREMESAS: El choripan de "Raulito" ubicado en la frondosa arboleda frente al cementerio se ha convertido en un reducto donde suelen verse gente muy vinculada al mundo tuerca que hacen una sobremesas imperdibles. CONTAR: La nota contando de su vida en el automovilismo por parte de Sandro Moine venía muy buen llevada por el ex acompañante del "Chino" Vidal pero se complicó cuando le pidieron que definiera cual fue el mejor piloto con quien corrió y allí zafó diciendo con todos me sentí cómodo. No contaban con tu astucia! TORTUGA: La familia del piloto está preocupada porque días atrás se le escapó la tortuga y no la pueden encontrar lo que tiene mal a los chicos que era el animalito que le regalaron porque gastan poco para darle de comer. ROTAX: Esta especialidad del karting está comenzando su campeonato para todas sus Clases este fin de semana en el kartódromo de Zárate utilizando el circuito Uno donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. CONVIRTIO: Desde que se convirtió en padre Maximiliano Civitarese decidió no correr con su Fiat Uno en la Categoría Alma, el hombre está abocado a pañales, chupetes y mamaderas por un tiempo más. Lo tenían al Maxi?! APASIONADO: Edgardo Stemberg también es un apasionado del Jeep 4x4 y en su taller en la entrada del Barrio Lubo cuenta con todos los elementos para atender a quienes como el despuntan el vicio donde les hace el mantenimiento a la mayoría de los muchachos. SABER : Al final no está claro para sus amigos que desea hacer Ivan Gonzalez con su Chevy que está casi lista para correr y ahora no está decidido a llevarla a algún autódromo para al menos saber como funciona. UBICAR: El Turismo 4000 Argentino viene de correr en el autódromo de La Plata donde Juan Carlos Bava a bordo del Ford se ubicó décimo primero en la final con la motorización de Matías Guillen. PUESTO: Por su parte Nicolas Laccette con el Ford también corrió en el Turismo 4000 Argentino para quedar con el puesto en la final décimo tercero con la motorización de Matías Guillen y el chasis lo realizan en su taller. DEBUT: Ante la imposibilidad de terminar el auto para legar a correr el pasado fin de semana en el autódromo de La plata en la Formula Metropolitana se frustró el debut de Juan Zucconi en la categoria mencionada. PROXIMA: Ahora en el equipo informaron que se trabajará para la próxima también en el autódromo platense en el mes de abril donde el piloto local intentará de poder hace una prueba con el Formula para saber como está el auto. ARRIBAR: La Formula Nueva Generación viene de arrancar su campeonato en el autódromo porteño donde debutó el joven piloto zarateño Juan Martin Molina donde arribo cuarto y tercero en las dos carreras desarrolladas. ALQUILER: La cuestión del problema está planteado que los dos dicen ser los dueños del auto que ya está corriendo y ninguno percibe dinero por el alquiler de dicho vehículo lo que está por provocar que si bien viene de correr no continúe en la categoría la Chevy muy bien presentada. BICICLETA II: Para no perder su condicion fisica el ex piloto tenia una bicicleta para , por las tardes, salir a recorrer las calles del barrio porteño pero los cacos que no perdonan le llevaron la misma y ahora debe salir a pie. Que pasó Federico? TC 2000: En autódromo cordobés la categoría está arrancando su campeonato este fin de semana con un parque de autos que irá en pleno crecimiento. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. CICLOMOTORES: Los dirigentes de la categoría anunciaron que tras finalizar el torneo de verano la semana pasada ya se anunció el torneo de invierno que se correrá de día los domingos en el óvalo Miguel Roldan de San Andrés de Giles. PRESENTE: Desde nuestra ciudad estarán presentes en el campeonato de ciclomotores Fausto Ciaponi y Lisandro Acosta en la Clase Minimotos, Joel Becherucci en 55 cc libre y hay un proyecto del retorno del ex campeón Enea Ciaponi para sumarse esta temporada. TURISMO PISTA: Segunda carrera del año para la categoría que con sus tres clases este fin de semana se presenta en el autódromo cordobés con otro parque interesante de autos donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. AUSENCIA: La no participación de Juan Zucconi en la carrera de la Formula Metropolitana del pasado fin de semana en La Plata estuvo basado en que no llegaron con trabajos en el auto y decidieron dejar todo para la próxima en el mes de abril en el mismo autódromo.

