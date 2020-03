La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/mar/2020 #8M en Campana:

Cientos de vecinas volvieron a salir a las calles para reclamar por sus derechos







Se movilizaron por el centro de la ciudad enarbolando las consignas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, repudiando la violencia de género y exigiendo igualdad. Confluyeron representantes de todo el espectro político. En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cientos de vecinas marcharon por el centro de la ciudad este 8 de marzo para reclamar contra la violencia de género, los femicidios, apoyar la legalización del aborto y promover la igualdad entre géneros. Bajo el lema "Si nuestras vidas no valen produzcan sin nosotres" el colectivo marchó desde la plaza Eduardo Costa, bajó por la avenida Rocca hasta la calle Luis Costa y recorrió el camino inverso, entonando cánticos a favor del empoderamiento femenino y con críticas hacia sectores como el Estado, la Iglesia y los medios de comunicación. La primera fila de la larga columna estuvo compuesta por mujeres de diferentes agrupaciones feministas y políticas. A diferencia de la última marcha por el 8M, volvieron a participar además importantes integrantes de la coalición del gobierno local, como las funcionarias Elisa Abella y Cecilia Acciardi y el histórico referente radical Alberto Giordanelli. Pero la mayoría de las mujeres que se manifestaron ayer estaban identificadas con corrientes peronistas, progresistas y de izquierda. La concejal Soledad Calle era una de las más reconocidas. También hubo representantes gremiales y vecinas autoconvocadas. "El machismo mata todos los días, el patriarcado está naturalizado y se encuentra estructuralmente afianzado. El problema es cultural. Pero también es político", manifestaron desde la Agrupación Transfe-minista Matria, una de las principales organizadoras de la marcha. Las actividades continuaron después en la plaza principal con lecturas alusivas a micrófono abierto, música en vivo, performance teatrales y la presentación de la Casi Murga. "Tenemos más fe-micidios en lo que va del 2020 que días. Es gravísimo. Es hora que como sociedad empecemos a abordar esto de una forma mucho más seria, los medios de comunicación también tienen que tomarlo de otra manera. Nos están matando", expresó Carla Navazzotti, referente del Frente de Todos. Si bien el origen de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer puede remontarse a una manifestación de trabajadoras de 1857 en Nueva York, el suceso que marcó el 8M moderno fue un trágico incendio industrial en la misma ciudad en marzo de 1911, que causó la muerte de 146 mujeres trabajadoras textiles, en su mayoría jóvenes inmigrantes. Andrea Villarreal, secretaria adjunta de Suteba Campana, exhortó a "respetar los derechos de las mujeres como trabajadoras y luchadoras". Consultada sobre el rol de la mujer dentro del gremialismo, sostuvo que tiene "una postura siempre presente, de participación y de tomar la palabra, y eso es lo que fortalece su lugar en el sindicato y su capacidad de ir ganando cada vez más espacios". "Estamos en las calles por el aborto seguro, legal y gratuito, el fin de los femicidios, el no pago a la deuda externa y por la separación de la Iglesia y el Estado", remarcó Natalia Rodríguez, de Pan y Rosas. También señaló lo que sucede a nivel local con las trabajadoras de Newsan, situación que calificó como "muy violenta". "Las están trasladando a 70 kilómetros de Campana, lo que les implica estar lejos de sus hogares, separadas de sus hijos -la mayoría pequeños en edad escolar-, con la UOM, a espaldas de ellas, firmándolo en consonancia con la patronal", denunció. La marcha también fue acompañada por hombres, aunque se abstuvieron de ocupar los espacios de mayor visibilidad. Entre ellos estaban el concejal Marco Colella y el secretario general de Udocba, Pedro Espinosa. "Es parte del compromiso militante estar presente en una jornada de lucha como esta", expresó el radical Alberto Giordanelli. "Los hombres debemos acompañar y tratar de deconstruirnos, entendiendo que estamos atravesados por una cuestión cultural que hace que pretendamos supremacía, tutelaje o una actitud peyorativa frente a la mujer", añadió.





La primera fila de la larga columna estuvo compuesta por mujeres de diferentes agrupaciones feministas y políticas.





Bajo el lema “Si nuestras vidas no valen produzcan sin nosotres". La marcha tuvo una gran convocatoria.





En lo que va de 2020 hubo más femicidios que días transcurridos.





El colectivo marchó entonando cánticos a favor del empoderamiento femenino y con críticas hacia sectores como el Estado, la Iglesia y los medios de comunicación. CAMPANA EN EL 8M DE LA PLATA La Diputada Soledad Alonso sumó sus reflexiones en dos de las rondas de debate organizadas en la plaza San Martín. La plaza San Martín de la capital provincial fue el epicentro de las actividades programadas por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en conmemoración de un nuevo 8 de Marzo y una delegación de mujeres de Campana estuvo presente durante la jornada. Las actividades se iniciaron a media mañana e incluyeron rondas de debate, una feria de productoras y artesanas bonaerenses, un festival musical y un acto de cierre con varias oradoras sobre el final de la tarde, que incluyó al Gobernador Axel Kicillof. "Fuimos nosotras las que entendimos que teníamos un horizonte: volver a tener un gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Y una vez que lo tuviéramos, debíamos estar las mujeres dentro del gobierno. Formar parte del Ejecutivo, del Legislativo… y sumar a más compañeras trabajadoras. Para que esto último sea posible, por supuesto, tiene que haber más trabajo: eje fundamental que necesitamos las mujeres para lograr independencia económica y poder sobrevivir en este mundo patriarcal y capitalista que, justamente, es antifeminista. Nos construimos feministas, porque entendemos que la lucha por la soberanía de nuestros cuerpos, de nuestros lugares de trabajo, de nuestras familias y del conjunto de las organizaciones (…) se hace ocupando lugares para poder modificar la realidad", señaló la diputada provincial Soledad Alonso en una de las dos rondas de debate que lideró durante la mañana y de la que participaron mujeres de todos los rincones de la provincia.

Una delegación de mujeres de nuestra ciudad estuvo presente en las actividades desarrolladas en la capital provincial este domingo.

Las secretarias de Desarrollo Social y Saludo, Elisa Abella y Cecilia Acciardi acompañan las actividades organizadas en conmemoración del Día de la Mujer. pic.twitter.com/99Jhvb8Lw6 — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 8, 2020 #Ahora talleres abiertos a la comunidad en la plaza Eduardo Costa con la organización de la Red Integral de Asistencia (RIA), el dispositivo “Construyendo Nuevas Masculinidades” y la Dirección de Salud Comunitaria. #DiaInternacionalDeLaMujer #CampanaSinViolencia. pic.twitter.com/trQSQWKSvX — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 8, 2020

