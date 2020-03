La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/mar/2020 Mujeres de industria:

"Trabajo todos los días para dejarles a mis hijas un mundo más diverso"







En Tenaris, la ingeniera Paula Lardizabal es una de las jefas operativas de Acería, donde comienza la fabricación de tubos sin costura. Mamá de tres niñas, asegura que la empresa la ha apoyado "para equilibrar la carrera y vida personal". Y destaca que la industria "está valorando nuevos aspectos y eso hace surgir otros tipos de liderazgos". Paula Lardizabal dejó su Mar del Plata natal para hacer carrera en la industria: llegó a Tenaris en el 2006 y desde entonces trabajó en las áreas de Procesos, Ingeniería Industrial y ahora en Acería, donde se desempeña como jefa operativa. "Acá atravesé muchas etapas diferentes de mi vida", cuenta Paula, hoy radicada en la ciudad. "Cuando comencé era soltera y ahora tengo tres hijas. Y Tenaris me ha ido acompañando en el proceso, ayudándome a equilibrar mi carrera y vida personal, y apoyándome sobre todo en los momentos de mayor cambio", asegura la referente de Acería. La historia de Paula es una de las cuatro que Tenaris compartirá en sus redes sociales a lo largo del Mes de la Mujer, no solo para reconocer sus aportes sino también para promover una mayor diversidad en la industria. Cuatro colaboradoras en distintos momentos de sus carreras, con sus propias visiones y una misma pasión. Y cuatro vecinas que con su esfuerzo contribuyen a proyectar Campana hacia todo el mundo. "Antes se pensaba que determinadas características para una planta industrial -como el carácter, la rudeza- eran propias del hombre. Y ahora se valora también la empatía y la atención al detalle. Eso abrió el camino a las mujeres, pero también creo que a la diversidad en general. Se están valorando nuevos aspectos y eso promueve el surgimiento de otros tipos de liderazgos, cada uno con su impronta y capacidad para aportar valor", sostiene Paula. Cuando cierra la PC y cuelga el casco, Paula regresa a casa para compartir tiempo con sus tres pequeñas hijas. Unos ricos chipás cocinados en equipo y un paseo a la plaza del barrio son algunas de las opciones para las tardes de verano. La referente de Acería está convencida que con su trabajo en la industria está forjando también un futuro mejor para ellas. "Estoy en un lugar privilegiado, pero también de mucha responsabilidad. Pertenezco a la generación que está cambiando la historia. Soy mamá y siento que trabajo día a día para dejarles a mis hijas un mundo más diverso, más inclusivo, donde ser mujer en la industria no sea novedad", asegura.

Por #MásMujeresEnLaIndustria. pic.twitter.com/uGNAVYtjIM — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) March 10, 2020 La multiplicidad de miradas nos hace crecer, nos desafía y nos potencia como empresa.

Por #MásMujeresEnLaIndustria #DiaInternacionalDeLaMujer #8M pic.twitter.com/rTST3SAa7v — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) March 8, 2020

