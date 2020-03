La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/mar/2020 Efemérides del día de la fecha: 10 de Marzo







ALEXANDER GRAHAM BELL REALIZA LA PRIMERA LLAMADA TELEFÓNICA Corría el año 1876 cuando el inventor británico Alexander Graham Bell decidió probar su invento haciendo una llamada a su asistente, Thomas Watson, ubicado en el cuarto contiguo: "señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude" fueron las palabras que, con éxito, llegaron a Watson. Al año siguiente de este trascendental hecho, Bell explotó al máximo la patente fundando empresa de telecomunicaciones "Bell Telephone Company" que, con el correr de los años, se transformó en "American Telephone & Telegraph Company", una de las empresas de telefonía más importantes del mundo. No obstante, en el año 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Resolución 269 en la que reconocía al inventor italiano, Antonio Meucci, como legítimo inventor del teléfono: "se resuelve, que es el sentir de la Cámara de Representantes que la vida y los logros de Antonio Meucci deben ser reconocidos y su trabajo en la invención del teléfono debe ser reconocido".



FALLECE ROBERTO PERFUMO Roberto Alfredo Perfumo nació el 3 de octubre del año 1942 en Sarandí, Buenos Aires. Criado en los potreros, Roberto empezó a jugar al fútbol en el equipo barrial "Pulqui" con el anhelo de convertirse en profesional: "cuando era pibe, ser futbolista significaba todo porque era lo único que quería ser. Lo único que me interesaba. Lo único en que pensaba" escribió en su libro "Jugar al fútbol." A pesar de que Lanús e Independiente lo rechazaron, él siguió probando suerte hasta que gracias a Ernesto Duchini quedó en River; más adelante, Duchini se lo llevó a Racing, donde se convirtió en una de las leyendas de "La Academia." Dirigido por el inolvidable ídolo Juan José Pizzuti en el exitoso "equipo de José" se consagró campeón del Campeonato 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Copa Intercontinental 1967 al vencer al Celtic FC de Escocia 1 a 0 en el desempate final jugado en el Estadio Centenario de Uruguay: "el mejor equipo que integré fue el Racing de José. Su principal virtud era el coraje, una cosa fabricada y mantenida por Pizzuti. ¿Cómo lo hacía? Nos cagaba a pedo a todos. Era garrote, garrote y garrote." En el año 1971 partió a Brasil para integrar el plantel del Cruzeiro con el cual ganó el Campeonato Mineiro tres veces y la Copa Minas Gerais. Cuando regresó al país vistió la camiseta de River y fue parte de los 11 que, dirigidos por Ángel Labruna, terminaron con la eterna sequía de títulos del "Millonario" en el año 1975 al salir campeones del Torneo Metropolitano y el Torneo Nacional; asimismo, integró el plantel campeón del Torneo Metropolitano 1977. En lo que respecta a la Selección, Perfumo jugó en los Mundiales Inglaterra 1966 y Alemania 1974 y sufrió que el equipo no haya clasificado al Mundial de México 1970. Su carrera como jugador llegó a su fin en el año 1978 comenzando en el año 1981 su carrera como director técnico: así, dirigió a Sarmiento de Junín, el I.A.S.A (Uruguay), Racing, Olimpia (Paraguay), Independiente Santa Fe (Colombia) y Gimnasia y Esgrima La Plata. Más adelante, empezó a trabajar como comentarista para "ESPN" y, en el año 2009, comenzó a relatar los partidos que trasmitía el programa gubernamental "Fútbol para todos". Falleció en el año 2016 en Buenos Aires. BOCA GOLEA A SAN LORENZO Un día como hoy en el año 1974, Boca goleaba a San Lorenzo 6 a 0 en la Fecha 7 del Torneo Metropolitano. Disputado en el "Viejo Gasómetro", el partido estuvo dominado por una marcada superioridad de los "xeneizes" que, a los 7 minutos, abrieron el marcador con un gol de Carlos García Cambón; con escasos minutos de diferencia llegaron los goles de Osvaldo Potente, García Cambón volvió a convertir, Ramón Ponce, Claudio Cesares y Enzo Ferrero.



