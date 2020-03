La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/mar/2020 Primera Nacional:

Recalde y Brandán, dos que vivieron un partido especial ante Sarmiento











CHACARITA SORPRENDIÓ EN TUCUMÁN El domingo, en el cierre de la 20ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Chacarita consiguió su segundo triunfo consecutivo con Claudio "Pampa" Biaggio como DT al vencer 1-0 como visitante a San Martín de Tucumán. El único tanto del partido lo marcó Adrián Torres a los 48 minutos del ST, después de una gran acción individual de Gonzalo Groba. De esta manera, el Funebrero tomó aire respecto al fondo de la tabla, algo que también logró All Boys, que obtuvo su tercera victoria en fila al superar 1-0 como local a Quilmes. En los otros dos partidos del domingo, Deportivo Riestra (próximo rival de Villa Dálmine) derrotó 2-0 como visitante a Almagro con dos goles de pelota parada de Daniel Silvani; mientras que Instituto rescató un punto como local en tiempo adicionado (golazo de tiro libre de Facundo Silva) al igualar 1-1 con Brown de Adrogué. Los demás resultados de esta fecha habían sido: Gimnasia de Jujuy 0-1 Defensores de Belgrano, Atlético de Rafaela 1-5 Gimnasia de Mendoza y Villa Dálmine 1-0 Sarmiento (J). Por su parte, Santamarina vs Tigre fue postergado. Por la fecha 21, Villa Dálmine visitará a Deportivo Riestra el lunes desde las 16.00 horas. Los restantes encuentros serán: Gimnasia (M) vs Sarmiento (J), Chacarita vs Almagro, Brown (A) vs San Martín (T), Tigre vs Instituto, Defensores de Belgrano vs Santamarina, Quilmes vs Gimnasia (J) y Atlético de Rafaela vs All Boys.

Ambos están ligados estrechamente a Martín Piñeyro de distintas formas. Fede, por su formación en juveniles y su consolidación en Primera. Y el exTemperley porque tiene una relación de años por fuera del fútbol con el DT interino. Faltaba nada para que Julio Barraza indique el inicio del partido entre Villa Dálmine y Sarmiento cuando, sobre la línea, junto al banco de suplentes del Violeta, se vio un efusivo abrazo entre el DT interino Martín Piñeyro y el atacante Fernando Brandán, quien se incorporó este año a la institución. La situación, llamativa si se tiene en cuenta que el Coordinador de Divisiones Juveniles solo trabajó tres días con el plantel de Primera División, tenía su explicación: "Cuando me vine de Mendoza a Buenos Aires para sumarme a las juveniles de Racing conocí a Martín por intermedio de un conocido en común y nos volvimos amigos", le contó a LAD el exjugador de Temperley, quien por entrega y personalidad fue uno de los puntos altos del equipo en la victoria sobre el elenco de Junín. El punto más alto y la figura de la cancha fue Federico Recalde, otro futbolista que guarda un estrecho vínculo con Piñeyro, aunque desde otra perspectiva. Es que Fede se formó en el predio Héctor Fillopski, donde compartió muchas jornadas con el DT interino del último sábado. Y tiempo después de aquellos días, cuando ya integraba de forma estable el plantel de Primera División, su consolidación en el primer equipo se dio con el cuerpo técnico que encabezaba Walter Marchesi y que integraba el propio Piñeyro, quien como ayudante de campo trabajaba especialmente con los mediocampistas. "Es un jugador que representa muy bien lo que es el club", lo elogió Piñeyro en la conferencia de prensa. "Creo que hoy es la bandera de la identidad de lo que es Villa Dálmine. Y en lo personal me pone muy contento su actuación porque sé que es un chico que la peleó mucho y porque sé de su capacidad y sus condiciones. Me alegra mucho que se haya brindado de esta manera", agregó el DT interino. Dentro de la irregularidad de Villa Dálmine en este 2020, Recalde ha sido lo más parejo, aprovechando la oportunidad que se la abrió ante la baja de Saúl Nelle por lesión y asumiendo la titularidad luego de dos temporadas y media en las que no tuvo la continuidad deseada. "Después que le haya tocado jugar y no jugar con distintos entrenadores, (Fede) venía sumando muchos minutos en este semestre. En un proceso anterior en el que me tocó estar como ayudante de campo lo vi crecer mucho y sostuvo un rendimiento muy alto durante muchos partidos seguidos. Por sus características de juego, por el despliegue y el ritmo que ofrece, el rodaje y la continuidad lo potencian mucho. Por eso sabíamos que en este momento podíamos confiar en él y entendíamos que podía hacer un partido como el que hizo", explicó Piñeyro. Por su parte, el mediocampista de 23 años también se mostró feliz tras haber convertido su tercer gol en el Violeta. Aseguró que para él fue "un desahogo" después de casi no haber jugado en el primer semestre de la temporada y que también fue "una alegría enorme", porque fue su primer tanto con su hijo Benjamín en la cancha. Fede, quien ya suma 71 partidos en Primera, se erigió ante Sarmiento en la bandera del equipo por despliegue y entrega. "Con el correr de los partidos voy ganando confianza. Me ha tocado jugar bastante en temporadas anteriores, pero no sé si soy líder en este equipo. Sí entiendo que soy uno de los que más años tiene en el club y eso los chicos me lo hacen sentir", señaló al respecto. En cuanto a lo futbolístico, Recalde afirmó que "la actitud" fue "la clave de la victoria" y también se refirió al cambio posicional que le marcó Piñeyro en el entretiempo. "En el segundo tiempo, Martín decidió adelantarme un poquito más y creo que cambió un poco el partido. En el primero jugué con la cancha más de frente, mientras en el segundo tuve la oportunidad de tener mayor despliegue y también más llegada al área rival", detalló el autor del gol del triunfo. Brandan, que también participó de la rueda de prensa post victoria sobre Sarmiento, se refirió a su relación con Piñeyro y la posibilidad de compartir este momento: "A Martín lo conozco por fuera del fútbol profesional desde hace más de 10 años y hoy tener esta posibilidad de trabajar juntos, disfrutarla y conocer cómo trabaja él fue fantástica. Tiene una devoción enorme por lo que hace", marcó, al tiempo que recalcó que "Martín se abrió al diálogo y dio aire y confianza" para encarar el duelo ante el Verde de Junín. En cuanto al partido, el atacante destacó "la actitud y el compromiso" del plantel y también "la intensidad" con que se jugó. "En la semana hablamos mucho en el grupo y nos enfocamos en el deseo que teníamos de poder darnos un abrazo para celebrar un triunfo y de poder revertir la imagen que dimos en el último partido", sintetizó.

RECALDE Y BRANDAN INICIAN EL FESTEJO DEL GOL DE FEDE. FUERON LOS DOS PUNTOS MÁS ALTO DEL EQUIPO ANTE SARMIENTO. EL PLANTEL RETOMA LOS ENTRENAMIENTOS Piñeyro seguiría al frente mientras la CD define al sucesor de Bovaglio. Después de tener libre tanto domingo como ayer lunes, los jugadores de Villa Dálmine retomarán hoy los entrenamientos y comenzarán a preparar el partido frente a Deportivo Riestra, programado para el lunes a las 16.00 horas. Al frente de la práctica estará nuevamente el interino Martín Piñeyro, mientras la CD sigue avanzando con diferentes reuniones para definir quién será el sucesor de Lucas Bovaglio. En ese sentido, a las ya conocidas entrevistas con Cristian Aldirico y Paulo Ferrari, se estima que mañana podría haber un acercamiento con Felipe De la Riva, cuyo regreso al Violeta cobró fuerza el sábado por la noche tras su salida de Mitre de Santiago del Estero (presentó su renuncia "indeclinable" tras la derrota 2-0 del Aurinegro frente a Agropecuario de Carlos Casares).

