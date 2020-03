La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/mar/2020 Copa Federación:

Igualó 1-1 como visitante con Central Buenos Aires y avanzó de ronda al igual que Defensores de La Esperanza. En cambio, La Josefa fue goleado en San Pedro y quedó eliminado. Dos de tres. Ése fue el saldo de los Octavos de Final de la Copa Federación Norte 2020 para los equipos de nuestra ciudad. Defensores de La Esperanza había sido el primero en avanzar a los Cuartos de Final por la sanción que el Tribunal de Penas le impuso a Estrada FC de Zárate. Y luego, Atlético Las Campanas también consiguió su objetivo al dejar en el camino a otro equipo zarateño, Central Buenos Aires. En cambio, La Josefa no pudo con Paraná de San Pedro y se quedó en esta instancia. Ahora, en Cuartos de Final, Paraná será rival de Las Campanas, mientras que el Defe chocará con Fundición de Baradero. Las otras dos series las protagonizarán: Sportivo Barracas de Colón vs 9 de Julio de Chacabuco y Banfield de San Pedro vs Sport de Salto. EMPATE GANADOR Después de su gran triunfo 4-3 como local, Las Campanas llegó el domingo a Zárate con esa ventaja mínima que hizo valer al final del encuentro. Porque el empate 1-1 que consiguió como visitante con gol de Diego Gómez (marcó cuatro en total en la serie) le aseguró la victoria en el global (5-4) y el pase a los Cuartos de Final. El equipo de nuestra ciudad formó con Rodrigo Ponce de León; Santiago Cerisola, Agustín Godoy, Damián Arce, Santiago Candia (PT 35m Jonathan Lazo); Nicolás Giménez (ST 25m Pablo Godoy), Alejandro González, Michel Bustamante, Tomás Fumeau; Lucas Queipo (ST 15m Alexandro Canale) y Diego Gómez. En tanto, en el banco de los suplentes quedaron: Nicolás Díaz, Juan Rodríguez, Iván Odiard y Santiago Díaz. Ahora, para el actual bicampeón de la Liga Campanense se vendrá un duro compromiso frente a Fundición de Baradero, equipo de sólido andar en la primera fase y que pasó a Cuartos de Final tras superar a Independencia de San Pedro. LA JOSEFA, LEJOS Luego de la derrota 3-2 sufrida como local en la ida, La Josefa sabía que tenía una difícil misión en la revancha frente a Paraná. Y sus esperanzas comenzaron a desvanecerse muy rápido, dado que en 12 minutos ya perdía 2-0. Fue el inicio de la goleada 9-1 que concretaría el equipo sampedrino. Franco Boaglio tuvo una noche inolvidable: convirtió cinco de los nueve goles del local. Además, también anotaron Agustín Calabresi, Juan Corradini y Francisco Espíndola (2). Por La Josefa marcó Pablo Tornatori, quien estableció el 1-4 parcial cuando se terminaba la primera parte. El conjunto de nuestra ciudad formó con Sergio Torres; Agustín Martínez, Néstor Migueles, Pablo Queipo, Marcos Milesi, Gonzalo Maidaba, Daniel Canale, Facundo Rambaud, Javier González, Marcelo González y Pablo Tornatori. Luego ingresaron Marcelo Dorregaray (por L. González), Iván García (por Tornatori) y Alan Martínez (por M. González). El árbitro del encuentro fue Emir Michelón, quien expulsó a tres jugadores de La Josefa: Milesi (ST 23m), Dorregaray (ST 43m) y Alan Martínez (ST 44m). LOS CRUCES RESTANTES El fin de semana, en los partidos revancha de los Octavos de Final, se dieron además estos resultados: 9 de Julio de Chacabuco 3-2 CUSA de Salto (global 4-3), Fundición de Baradero 2-4 Independencia de San Pedro (global 7-4), Banfield de San Pedro 2-1 Belgrano de Zárate (global 3-1), Sport de Salto 1-0 Racing de Chacabuco (global 1-0) y River Plate de Chacabuco 0-3 Sportivo Barracas de Colón (global 8-1).

LA JOSEFA CAYÓ 9-1 EN SU VISITA A PARANÁ DE SAN PEDRO (FOTO: EL CLÁSICO DEPORTES)





LA FORMACIÓN QUE LAS CAMPANAS PRESENTÓ PARA LA REVANCHA CON CENTRAL BUENOS AIRES.

#CopaFederaciónNorte Atlético Las Campanas y Defensores de La Esperanza avanzaron a Cuartos de Final y se medirán con Paraná de San Pedro y Fundición de Baradero, respectivamente. pic.twitter.com/he6zyk1m0I — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 10, 2020

