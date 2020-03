La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/mar/2020 Copa FIOBA:

El Gallito le ganó 1-0 a Inter de Florencio Varela y cerró 2-0 el global. En tanto, Mega niveló la serie ante Parque Villariño al ganar 2-1 como en José C. Paz y después festejó en los penales. Después que el sábado quedara eliminado Atlético Las Praderas en definición por penales, los Cuartos de Final de la Copa FIOBA Interligas se cerraron con alegrías para los equipos de nuestra ciudad que todavía están en carrera: tanto Otamendi FC como Mega Juniors se clasificaron a las semifinales del certamen. Como local, Otamendi recibió a Inter de Florencio Varela con la ventaja mínima que le dio el Tribunal de Penas tras los incidentes ocurridos en el partido de ida. Y en la revancha se impuso 1-0 con gol de Cristian Vázquez. De esta manera, el Gallito avanzó a semifinales, instancia en la que se medirá frente a San Carlos de La Plata, conjunto que eliminó 6-2 en el global a Club Amistad Godoy en Cuartos de Final. Por su parte, Mega Juniors tenía ante Parque Villariño "B" el difícil desafío de revertir la derrota 1-0 como local que sufrió en el encuentro de ida. Y lo consiguió en José C. Paz, donde se impuso 2-1 con goles de Nahuel Domínguez y Ramón Vallejos. Así forzó la definición por penales y, en dicha instancia, tampoco falló: convirtieron Ramón Vallejos, Samuel Pablo, Javier Guzmán, Elíseo Bentancourt y Matias Narvaja y, gracias a la ejecución desviada del arquero rival, terminó festejando el pase de ronda. Ahora, su rival en semifinales será el Club Don Orione de Claypole, que en Cuartos de Final eliminó por la vía de los penales a Atlético Las Praderas tras el 1-1 global de la serie.

EL FESTEJO DE MEGA JUNIORS EN JOSÉ C. PAZ





OTAMENDI JUGARÁ EN SEMIFINALES CON SAN CARLOS DE LA PLATA.



