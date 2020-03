La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/mar/2020 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo comenzaron la Zona Campeonato con el pie derecho







Como locales le ganaron 1-0 a All Boys con gol de la retornada Karen Ramírez. El pasado sábado se puso en marcha la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el inicio fue positivo para Puerto Nuevo, que derrotó 1-0 a All Boys como local luego de 90 minutos de alta intensidad física, mucho roce y varios fallos arbitrales cuestionables. El gol de las Auriazules lo convirtió la atacante Karen Ramírez, que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de la juvenil Dana Bredle y, de esa manera, retornó al primer equipo después de casi ocho meses. Y su regreso no pudo ser mejor: aprovechó un grosero error de la arquera Vanina Carotta para marcar el único gol del encuentro. El cotejo fue muy disputado desde el arranque, pero comenzó a inclinarse a favor de Puerto Nuevo al minuto 30 con la expulsión de Mabel Barrios, que fue amonestada dos veces seguidas por insultos al árbitro. A partir de allí, las campanenses tomaron la iniciativa y luego de media hora de dominio llegó finalmente el tanto de Ramírez. Y lejos de replegarse o de intentar cuidar el resultado, rápidamente Puerto Nuevo pudo ponerse 2 a 0: tras un desborde a pura velocidad de Maia Valles y un remate de la propia Ramírez, llegó la definición de Valles en una jugada que terminó siendo anulada por el asistente, quien le marcó posición adelantada a "la Peke", quien partido a partido se consolida en el once titular. Sobre el final del juego, Karen Ramírez también fue expulsada por doble amonestación: vio la primera amarilla por un foul innecesario en campo rival y, posteriormente, recibió la segunda por obstaculizar reiteradas veces la salida de la arquera Carotta. El once inicial que dispusieron Néstor Gómez y Eduardo Servin para este encuentro fue el siguiente: Jaqueline Schmidt; Triana Ocampo, Nancy Ríos, Nicole Viviant, Soledad Medina; Yanela Gómez, Sabrina Ogrine, Dana Bredle, Maia Valles; Noemí Gómez y Manuela Cardozo. En el segundo tiempo ingresaron Karen Ramírez (por Bredle), Karen Castaño (por Ogrine) y Marisa González (por Cardozo). El domingo, en tanto, se completó esta primera fecha de la Zona Campeonato con los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste 3 (Ailen Sosa x2 y Brisa Escudero) – Argentinos Juniors 0; Comunicaciones 1 (Marianella Suárez) – Estudiantes de Buenos Aires 3 (Débora Texeira de Souza, Evelyn Aguirrez y Mariela Spinotti; Banfield 0 – Sarmiento 1 (Lucía Mansilla); y Defensa y Justicia 1 (Haydeé Zaracho) – Deportivo Español 1 (Laura Romero). El próximo compromiso de las Auriazules será el miércoles, cuando visiten a Comunicaciones por la segunda fecha de esta Zona Campeonato. El resto de la jornada la completarán: Estudiantes de Buenos Aires vs. Defensa y Justicia, Deportivo Español vs. Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors vs. Banfield y Sarmiento vs. All Boys.

KAREN RAMÍREZ MARCÓ EL GOL DE LA VICTORIA TRAS APROVECHAR UN ERROR DE LA ARQUERA VISITANTE.





LA CELEBRACIÓN DE LAS AURIAZULES EN EL VESTUARIO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).



