Mañana desde las 17.00 recibirá a Claypole en la presentación de Gastón Dearmas como DT.

El plantel de Puerto Nuevo cerrará este martes por la mañana su preparación para recibir mañana miércoles a Claypole por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera D. Este encuentro cerrará la programación y, además, será la presentación de Gastón Dearmas como DT Auriazul tras la renuncia al cargo de Martín Correa luego de la derrota ante Defensores de Cambaceres.

La quinta jornada del Clausura comenzó el domingo con el gran triunfo de Atlas como local por 2-0 sobre Liniers. De esta manera, el conjunto de General Rodríguez llegó a los 13 puntos y comparte ahora la primera posición junto a Deportivo Paraguayo, que igualó 2-2 como local ante Defensores de Cambaceres. En el otro partido disputado el lunes, Juventud Unida y Centro Español empataron 1-1.

La programación continuará hoy con dos cotejos: Lugano vs Muñiz y Yupanqui vs Sportivo Barracas. Y se completará mañana con Argentino de Rosario vs Central Ballester y Puerto Nuevo vs Claypole.