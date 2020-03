En Formosa, logró la medalla de plata en la Prueba en Línea. Además, también obtuvo el 6º puesto en la Contrarreloj. "Me sorprendió, pero me sentía bien entrenado y con confianza", le contó a LAD. De viernes a domingo, el paseo Costanero de la ciudad de Formosa, con un trazado de 5 kilómetros y una gran presencia de público, fue el escenario del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de categorías juveniles. Y entre los Juniors se destacó el campanense Fausto Gómez, quien obtuvo la medalla de plata en la Prueba en Línea (95 kilómetros) y, además, fue 6º en la contrarreloj (15 kilómetros). "Me sorprendió, pero me sentía bien entrenado, con confianza. Y los días de carrera me sentía bien para competir", le contó el joven de 17 años a La Auténtica Defensa. Alumno del Colegio Santo Tomás de Aquino, en este Campeonato Argentino representó además a la Asociación Ciclista Pueblo de la Paz, entidad que le otorga su licencia, dado que suele competir los fines de semana en ese marco con el equipo de la Municipalidad de Lanús. El Campeonato Argentino estuvo fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), fue organizado por la Asociación Ciclista Formoseña y contó con la participación de más de 250 ciclistas de 19 provincias. Para esta cita, Fausto se entrenó bajo la guía de Sebastián Donadio, ciclista de extensa carrera a nivel mundial y ganador de 11 títulos argentinos. "Me mandaba los entrenamientos que debía realizar en la semana y los jueves nos encontrábamos en el circuito KDT", explica. Allí, en la pista del Parque Manuel Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perfeccionaba detalles del trabajo que en nuestra zona desarrollaba en salidas por la Ruta Panamaericana o el camino a Capilla del Señor y, también, en el velódromo de Zárate. "Había preparado especialmente la contrarreloj y quedé a pocos segundos de estar en el podio. Incluso, hasta la segunda tanda era el mejor tiempo de la prueba", detalló Fausto. La Prueba en Línea (también conocida como de Pelotón) "es más común y menos complicada en cuanto a su preparación", marca Fausto. "Es de la forma en que compito todos los fines de semana", agrega sobre los 95 kilómetros que completó en el Paseo Costanero de Formosa y que le permitieron coronarse como subcampeón argentino después de las 19 vueltas al trazado que se confeccionó en el lugar. Sus actuaciones le valieron sendas las felicitaciones de Walter Pérez, quien fuera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ganador del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en 2004 y, además, múltiple medallista en Juegos Panamericanos. "Esto te abre más puertas, sin dudas. Estuvieron los entrenadores de la Selección (staff comandado por Daniel Capella) y eso fue muy importante", contó el joven campanense, quien también se refirió a su actualidad: "Estoy entrenando muy bien, estoy haciendo buenas preparaciones. Me falta mejorar el sprint, para tener mejores definiciones". Para eso seguirá entrenando. Mientras, también es tiempo de empezar a preparar carpetas y libros de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo; sin olvidarse de los agradecimientos especiales para quienes lo acompañaron en su camino a esta gran actuación en Formosa: "A mi familia, que siempre me apoya y me acompaña; a Sebastián, que me guía con sus entrenamientos y consejos; y a la gente de Campana y Zárate que siempre me está dando una mano", cierra el ahora Subcampeón Argentino Junior de la Prueba en Línea.

LA COMPETENCIA SE DESARROLLÓ EN EL PASEO COSTANERO DE FORMOSA, BAJO TEMPERATURAS AGOBIANTES.





FAUSTO EN EL PODIO, JUNTO AL NEUQUINO LEONARDO ZÁRATE, GANADOR DE LA PRUEBA; Y AL CORDOBÉS ERIC RODRÍGUEZ, QUIEN TERMINÓ TERCERO.

#Ciclismo El campanense Fausto Gómez se consagró Subcampeón Argentino Junior de Ruta. En el evento desarrollado en el Paseo Costanero de Formosa, el joven de 17 años logró la medalla de plata en la Prueba en Línea. Además, también obtuvo el 6º puesto en la Contrarreloj. pic.twitter.com/hCjWrh1WSF — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 11, 2020 El intendente @SebaAbella recibió a Fausto Gomez, subcampeón de ciclismo de ruta-categoría jr pic.twitter.com/jkK9l25BZM — MunicipalidadCampana (@campanagov) March 10, 2020

Ciclismo:

Fausto Gómez se consagró Subcampeón Argentino Junior de Ruta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar