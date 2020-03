Así, el debut de Gastón Dearmas como DT Auriazul será el domingo en la visita a Sportivo Barracas. A CONTINUACION LA NOTA ORIGINAL PUBLICADA EN LA EDICIÓN DE PAPEL: Puerto Nuevo recibe esta tarde a Claypole en la presentación de Gastón Dearmas como DT El partido comenzará a las 17.00 horas y será el primer compromiso del flamante entrenador. Jugar "entre semana" no es lo ideal en la Primera D. Pero, en esta oportunidad, Puerto Nuevo encontró en la programación algo de tiempo para que Gastón Dearmas y su cuerpo técnico se puedan conocer con el plantel después que el nuevo DT Auriazul asumiera su cargo el miércoles pasado tras la renuncia de Martín Correa. Y una semana después, "el Tonga" estará haciendo debut. Es que esta tarde, el equipo de nuestra ciudad recibirá la visita de Claypole por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que comenzará a las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Nicolás Mastroieni. El primer once titular de Dearmas será el siguiente: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo, Santiago Palacio; Emmanuel Russo, Nicolás Colombano, Agustín Campana; y Nazareno Gómez. La nómina de convocados se completa con Esteban Montesano, Sandro Areco, Uriel Huarte, Eliseo Aguirre, Lionel Noumbi, Enzo Moreno, Alan y Orlando Sosa (uno de estos quedará afuera del banco de suplentes). Para el Portuario será la oportunidad de encontrar un punto de inflexión para torcer su irregular andar en la temporada y, además, para cortar su mala racha en casa: actualmente, acumula cinco encuentros sin victorias en el barrio Don Francisco, con dos empates y tres derrotas en esa racha que comenzó tras el alejamiento de Carlos "Jetín" Pereyra, el entrenador con el que inició la temporada. Cuando Puerto Nuevo salga hoy al campo de juego estará ubicado en la 10ª posición del Clausura con 4 puntos, aunque en caso de ganar trepará hasta el 6º puesto. Sin embargo, la tabla más importante hoy es la General: allí, el Auriazul suma 17 unidades y está a 5 de distancia del último lugar (Argentino de Rosario, que también juega hoy, tiene 12) y a 7 de Juventud Unida y Lugano (24), equipos que comparten el 7º puesto y hoy estarían ingresando al Reducido por el segundo ascenso. Por su parte, Claypole llegará a Campana después de haber conseguido su primera victoria del Clausura el último sábado, cuando venció 2-1 a Argentino de Rosario como local. De esa manera, al igual que el Portuario, también acumula 4 puntos. Sin embargo, está con muy buen margen en la Tabla General, dado que ocupa el tercer escalón con 31 unidades y podría quedar 2º en caso de ganar hoy. Esta quinta fecha del Torneo Clausura comenzó el domingo con el triunfo de Atlas por 2-0 sobre Liniers en General Rodríguez. Luego, el lunes, Deportivo Paraguayo cortó su racha de cuatro victorias consecutivas al igualar 2-2 con Defensores de Cambaceres (lo empató agónicamente con un gol de su arquero, Tahiel Alegre), mientras que Juventud Unida igualó 1-1 con Centro Español. En tanto, ayer, Lugano derrotó 1-0 a Muñiz, al tiempo que Yupanqui y Sportivo Barracas empataron 2-2. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Claypole, también estarán jugando Argentino de Rosario vs Central Ballester desde las 17.00 horas.



PALACIO Y COLOMBANO, DOS QUE ESTARÍAN DESDE EL ARRANQUE EN EL MEDIOCAMPO PORTUARIO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Puerto Nuevo logró 10 victorias, Claypole venció en 13 ocasiones y se produjeron 13 empates. Puerto convirtió 37 goles mientras que Claypole marcó 44. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo venció 6 veces (17 goles); mientras que Claypole lo hizo en 3 ocasiones (10 goles). Empataron 8 encuentros. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 19 enfrentamientos, Puerto Nuevo ganó en 4 ocasiones (20 goles); y Claypole se impuso en 10 oportunidades (34 goles). Igualaron 5 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El viernes 12 de abril de 2019, por la 26ª fecha de la Primera D 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con goles de Nicolás Colombano y Santiago Correa (Matías Sarmiento descontó en el final para Claypole). EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado martes 8 de octubre, por la 5ª fecha del Torneo Apertura, igualaron 0-0 en Claypole. APOSTILLAS. Tres partidos sin perder ante Claypole acumula Puerto Nuevo, con 2 triunfos y un empate. La última derrota fue el 16 de mayo de 2018, por la 30ª fecha de la Primera D 2017/18. Fue en Campana, por 1 a 0, con gol de Gastón Aranda. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 2016 El miércoles 14 de septiembre, por la tercera fecha de la Temporada 2016/17 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Juan Peloso. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (1): Luciano Berro; Franco Colliard, Paulo Boumerá (Michel Gómez), Raúl Colombo, Antoni Rodríguez; Pablo Sosa (Tadeo Mc Intyre), Maximiliano Díaz, Michel Bustamante, Juan Peloso; Jorge Ubiría y Facundo Fernández (Nicolás Rodríguez). DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Franco Piemonte, Gustavo Roldán y Esteban Soraides. CLAYPOLE (0): Leandro Bonet; Jorge Rosas Quintero (Hugo Pérez), Cristian Ordoñez, Diego Fassi, Edgardo Vidal; Ignacio Salaberry (Elvio Sosnowsky), Gastón Melluso, Facundo Zapata (Matías Ávalos); Santiago Szerdi; Joan Guerra y Fabián Maidana. DT: Diego Alaniz. SUPLENTES: Ignacio Díaz, Matías González, Pablo Gallardo y Donato Leguizamón. GOL: PT 30m Juan Peloso (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Sebastián Martínez. #PuertoNuevo Por las lluvias se suspendió el partido vs Claypole de esta tarde. Así, el debut de Gastón Dearmas como DT Auriazul será el domingo en la visita a Sportivo Barracas. https://t.co/1rDMEK6EnE — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 11, 2020

Primera D:

Por las lluvias se suspendió el partido Puerto Nuevo Vs Claypole de esta tarde

