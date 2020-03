P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EX FABRICA DE LANCHAS "Soy una vecina de la calle Uruguay (barrio Villa nueva) y escribo ya que no tenemos resultados de las autoridades… Vivo a un costado de la antigua fábrica de lanchas, no solo que tuvimos que soportar el incendio anterior que destruyó todo y estuvimos intoxicados por los químicos del aire...si no que ahora el lugar está en tremendas condiciones: ratas tamaños increíbles, pastos donde se esconden personas, arañas, animales de todo tipo ya que empezaron también a traer maderas. Nadie nos escucha y si nos escuchan ni hacen nada", muestra Lorena. CONSEJO COSTANERO "Hacer las cosas bien!!! Quieren hacer la "nueva costanera" pero se están equivocando porque mucha gente quiere ir a pescar y no están dadas las condiciones. La mitad de dicha Costanera tiene una buena terminación contra el río pero la otra mitad no. Deberían hacer vigas de contención y rellenar la zona que se encuentra llena de escombro para luego hacer la vereda y las barandas contra el río. De este modo evitarían que se tenga que trepar y romper las barandas para pasar a pescar. También los vecinos pescadores deberían tener más cuidado y además cuando el río está tan bajo como en estos días, no ir a pescar", escribe Rubén. GRAN PÉRDIDA DE AGUA "Calle Rawson 1324 esquina colectora sur. Gran pérdida de agua, es una verdadera pena los litros que se pierden por día. Espero que lo arreglen", muestra Raúl. #QuejaVecinal caño de agua potable roto en Rawson al 1325, continúa perdiendo desde hace una semana. Esto genera una laguna que atraviesa la Colectora Sur, tornando peligrosa la circulación en el pavimento, además del derroche de agua potable. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/337WNlB4rc — Daniel Trila (@dantrila) March 10, 2020

11 de Marzo de 2020:

Quejas Vecinales

