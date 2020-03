La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/mar/2020 Efemérides del día de la fecha: 11 de Marzo







TERREMOTO Y TSUNAMI DE JAPÓN Hacía aproximadamente un año que había ocurrido el terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter en las Islas de Okinawa, sur de Japón, cuando en el año 2011 un violento terremoto sacudió al país asiático y puso en alerta al mundo. Comenzó a las 14:46 en el noroeste de Tokio con una magnitud de 8,9 grados en la escala de Richter, registrada originalmente, y que llegó a los 9,1 grados; una hora después, un tsunami con olas que llegaron a los 10 metros arrasaron con todo a su paso terminando con la vida de 18.500 personas, hiriendo a 6.157 habitantes y desapareciendo a 2.600 personas. Las imágenes de vehículos, barcos y escombros arrastrados por la fuerza del mar marcaron una de las tragedias más grandes del país. Todos los años, Japón rinde homenaje a las víctimas del mismo resonando las sirenas a las 14:46. En el año 2015 el emperador emérito Akihito manifestó: "en esos cuatro años, en circunstancias penosas, todos lograron tejer vínculos, unir sus fuerzas, pero las situación sigue siendo difícil. Es importante seguir ayudándose". FALLECE JULIO DE CARO Julio De Caro nació el 11 de diciembre del año 1899 en Buenos Aires. Hijo de una cantante y un ex director de orquesta dedicado a la enseñanza de música, Julio empezó a estudiar piano a los 8 años hasta que un día se dio cuenta, junto a su hermano Francisco que tocaba el violín, que lo mejor para ambos era intercambiar instrumentos. Con el tiempo se convirtió en un excelente violinista capaz de interpretar composiciones clásicas a la perfección pero el tango llegó a sus oídos y lo fascinó provocando que, a escondidas de su padre, empezara a aprender a tocarlo: "pese a la opinión de mi padre, presentía que también tocando tangos podía hacerse música, buena música." Su vida cambió en el año 1917 cuando por insistencia de sus amigos tocó el violín en la orquesta de Roberto Firpo impresionando Eduardo Arolas, "El tigre del bandoneón", que le propuso contratarlo en su orquesta; ante las insistencias de su hijo, su padre cedió permitiéndole reemplazar al violinista de la orquesta que estaba enfermo. Con el correr de los años integró el conjunto de Jorge Luis Brignolo, las orquestas de Osvaldo Fresedo, Minotto Di Cicco y Juan Carlos Cobián. Por un desacuerdo con éste último, De Caro formó su propia orquesta con la que animó los Carnavales del año 1926, 1927 y 1928: "comprendí que para poder tocar a mi gusto, para dar al tango la expresión que yo quería darle, tenía que empezar por tener una orquesta propia." En el año 1931 realizó una gira por Italia y Francia en la que triunfó y consiguió que lo contrataran como director musical de la película "Las luces de Buenos Aires" protagonizada por Carlos Gardel. Cuando regresó reestructuró su orquesta que, al poco tiempo, se disolvió por desacuerdos. En el año 1935 formó otra orquesta para los bailes de Carnavales llevados a cabo en el Teatro Colón y, al año siguiente, se presentó en el Teatro Ópera con la Orquesta Sinfónica de Radio El Mundo. En el año 1954 se retiró dejando como legado las canciones "El monito", "Boedo", "Todo corazón", "Pobre Margot", "Mala junta", "Moulin rouge" y "Orgullo criollo", entre otras. Falleció en el año 1980 en Mar del Plata. PAUL MCCARTNEY ES NOMBRADO CABALLERO Un día como hoy en el año 1997, Paul McCartney era nombrado caballero por la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. El ex Beatle asistió a la ceremonia acompañado por sus hijos Mary, Stella y James; en la misma se le otorgó el título de caballero por su contribución a la música en "The Beatles" y como solista: "estoy orgullosos de ser británico. Llegar de una pequeña casa en Liverpool a esta casa ha sido un largo viaje y estoy inmensamente orgulloso de ello".

