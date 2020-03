A causa del mal tiempo, se suspendió la segunda fecha de la Primera B Femenina. Las Auriazules enfrentaban hoy a Comunicaciones en Agronomía. Los partidos se postergan una semana. A CONTINUACION LA NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO DE PAPEL Las Auriazules visitan hoy a Comunicaciones Después de iniciar la Zona Campeonato con victoria sobre All Boys, esta tarde se presentan en Agronomía en busca de un nuevo éxito. La segunda fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) se disputará este miércoles y, en ese marco, Puerto Nuevo enfrentará como visitante a Comunicaciones en busca de su segunda victoria consecutiva. Las Auriazules debutaron en esta etapa con triunfo 1-0 como local frente a All Boys y esta tarde, desde las 17.00, se presentarán en la cancha auxiliar número 2 de la institución ubicada en el barrio porteño de Agronomía. Por su parte, Comunicaciones comenzó con el pie izquierdo la Zona Campeonato al perder 3-1 como local ante Estudiantes de Buenos Aires. Igualmente, el Cartero es un rival que a Puerto Nuevo le cuesta; y mucho: venció a las Portuarias en sus últimos tres enfrentamientos, sin siquiera recibir goles (3-0, 4-0 y 1-0). Comu, además, finalizó 3º en la fase regular de esta temporada por detrás de Argentinos Juniors y Ferro Carril Oeste, tras una gran campaña: 16 triunfos, 3 empates y 2 derrotas en 21 partidos. Con ese gran andar, y aunque no comenzaron la Zona Campeonato de la mejor manera, las de Agronomía se ilusionan con lograr uno de los dos ascensos a la Primera A. Por su parte, las Auriazules van partido a partido, después de una primera fase más irregular de lo esperado; y llegan a este compromiso con un gran envión anímico luego del triunfo 1-0 conseguido ante All Boys el pasado sábado con gol de Karen Ramírez (quien hoy no estará a disposición del DT Néstor Daniel Gómez por haber sido expulsada por doble amonestación). Esta segunda fecha se completará con los siguientes partidos: Estudiantes de Buenos Aires vs. Defensa y Justicia, Deportivo Español vs. Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors vs. Banfield y Sarmiento vs. All Boys.



LAS PORTUARIAS INTENTARÁN CORTAR UNA RAHCA DE TRES DERROTAS SEGUIDAS ANTE COMUNICACIONES.

#PuertoNuevo Por las lluvias se suspendió la segunda fecha de la Primera B Femenina. Las Auriazules enfrentaban hoy a Comunicaciones en Agronomía. Los partidos se postergan una semana. https://t.co/zAMj0FDjAL — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 11, 2020

Fútbol Femenino:

Por las lluvias postergan una semana la segunda fecha de la Primera B

