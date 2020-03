P U B L I C



El conductor de un Ford K perdió el control en la bajada de la Av. 6 de Julio e impactó el poste de ayer a última hora de la tarde. El conductor de un Ford K de alrededor de 60 años perdió el control de su vehículo en la curva de la bajada de la Av. 6 de Julio, en dirección a las vías. Aparentemente, perdió tracción en las ruedas y subió con su vehículo al parterre central para terminar impactando contra una columna de alumbrado público. A pesar del singular impacto, que tuvo lugar alrededor de las 19, las bolsas de aire (air bags) del Ford no se accionaron, y tanto el conductor como su acompañante no se encontraban lesionados, circunstancia que fue evaluada por los integrantes de una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios, por lo cual no fue necesario trasladarlos hasta el Hospital Municipal. Minutos después, un móvil del Comando Patrulla Campana se hizo presente en el lugar, señalizando el lugar a la espera de la grúa de la aseguradora que terminó retirando el vehículo.

El piso mojado habría jugado una mala pasada al conductor, que terminó impactando una columna.





Sin lesiones. Una Unidad de Rescate de Bomberos se hizo presente en el lugar pero no fue necesario realizar ningún traslado.

#Dato despistó y chocó la columna. Un Ford Ka bajaba por Av. 6 de Julio en sentido a Las vías. Perdió el control y subió al parterre central chocando la columna de alumbrado. El conductor resultó ileso al igual que el menor que lo acompañaba. Bomberos ?? móvil 43 sin traslado. pic.twitter.com/m9GSdo2Oec — Daniel Trila (@dantrila) March 11, 2020

Automóvil se monta sobre una columna

