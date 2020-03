La actual presidente de la Unión Cívica Radical local, Romina Buzzini, realizó declaraciones en relación al día del militante radical. Fue por el 2010, cuando un grupo de militantes de la U.C.R. de Buenos Aires, comenzó a hacer circular entre amigos y por Internet, la idea de celebrar el día 12 de marzo (coincidente con la fecha de nacimiento de Raúl Alfonsín), el "Día Nacional del Militante Radical". Ya que este es considerado por la mayoría de los Argentinos como el "Padre de la Democracia", el hombre que consolidó la República tras largos años de dictadura militar, en 1983. Más allá de eso fue un "militante" con mayúscula de la causa de su histórico partido. Fue un hombre que comenzó la militancia muy joven y llego a los más altos cargos partidarios, hasta llegar a ser Presidente de la Nación, transformándose en el líder indiscutido de los Radicales. Una vez terminada su Presidencia, en circunstancias difíciles como todos recordarán, no fue tarea sencilla seguir en la política para Raúl Alfonsín. Sin embargo, por su irrenunciable vocación y el acompañamiento de sus "correligionarios" siguió firme recorriendo pueblos, hablando en comités, abrazando viejos y nuevos amigos. Capaz de recorrer cientos de kilómetros para saludar y hablar ante un puñado de seguidores en algún recóndito lugar de la Patria. Es por ello, que siempre debe primar el espíritu militante, los cargos no dejan de ser transitorios más allá de la importancia que cada uno revista, nunca debemos olvidarnos de donde partimos y sin dudas para los radicales, el principio es la militancia, en otras épocas tal vez más combativa, en las calles, con actividades que con el tiempo se transformaron en "marketineras" pero la militancia sigue siendo la base de todo partido. Por eso hoy, especialmente me siento una gran militante, llevo 25 años ejerciendo este rol, mas allá de cualquier cargo que circunstancialmente hoy me toque ocupar, pero no quiero dejar de saludar en este día a todos mis correligionarios con los cuales estando de acuerdo o no, siempre compartimos esta militancia y el gran amor y respeto por nuestro partido la Unión Cívica Radical.

Buzzini, concejal y presidente de la UCR local.



Romina Buzzini:

"Los cargos son pasajeros, militante se debe ser siempre"

