Efemérides del día de la fecha: 12 de Marzo

DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA Impulsado por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA), esta efeméride fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2008 con el propósito de informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico causada, principalmente, por el aumento de la presión ocular; la misma constituye la segunda causa común de la ceguera, la primera son las cataratas, según estima la OMS. A pesar de ser incurable si se la detecta a tiempo se puede evitar el 90% de la ceguera. La OMS afirma que 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera y que, de todos estos casos, más de 1.000 millones podrían haberse evitado si se habrían tratado. A nivel nacional, el Consejo Argentino de Oftalmología estima que en el país más de un millón de personas padece glaucoma; asimismo, asegura que los síntomas de esta enfermedad son la pérdida de la visión lateral, dificultad de adaptar la vista en lugares oscuros y para enfocar en objetos muy próximos, arco iris en forma de anillo alrededor de las luces y el cambio frecuente de anteojos. FALLECE JORGE GUINZBURG Jorge Ariel Guinzburg nació el 3 de febrero del año 1949 en Buenos Aires. Carismático, charlatán y con un humor irónico y ácido capaz de desencadenar carcajadas fácilmente, Jorge inició su carrera trabajando como libretista, junto a Carlos Abrevaya, para el programa radial "Pinocheando" de Juan Carlos Mareco. Más adelante, continuó trabajando para el programa "Fontana Show" de Cacho Fontana e incursionó en la gráfica escribiendo para la revista "Satiricón" y realizando el guion de la tira cómica "Diógenes y el Linyera" dibujada por Tabaré y publicada en el diario "Clarín." No obstante, su fama llegó en el año 1986 cuando se empezó a transmitir el programa televisivo "La noticia rebelde" por "ATC"; en el mismo Abrevaya, Nicolás Repetto, Adolfo Castelo y Raúl Becerra mezclaron humor con periodismo dando origen a un éxito de la televisión argentina que se emitió hasta mediados del año 1989. En el año 1990 comenzó con Horacio Fontova el programa "Peor es nada", en el cual se realizaban sketches que parodiaban programas como "La ola está de fiesta", "¡Grande pa!" y "Jugate conmigo" y entrevistas a famosos que eran interrumpidas por la mucama Sonia Braguetti, interpretada por Fontova, y finalizaban con la pregunta "¿cómo fue tu primera vez?" Seis años después, se emitió "Tres tristes tigres" y, un año después, el exitoso programa "La Biblia y el calefón": "es un programa que me gusta hacer. Me divierte, siento que en el estudio se produce un encuentro y, además, siempre percibí que los invitados la pasan bien. Además, siempre hay temas para charlar." En el año 2005 condujo "Mañanas informales" junto a Ernestina Pais, Osvaldo Bazán, "El payaso mala onda", Gastón Recondo y la cocinera Georgina Manghi; programa que sería recordado por el momento en el que Guinzburg perdió una apuesta y tuvo que afeitarse el bigote. Falleció en el año 2008 en Buenos Aires. SE APRUEBA EL ESCUDO NACIONAL Un día como hoy en el año 1813, la Asamblea General Constituyente aprobaba el Escudo Nacional. Confeccionado por el diputado de San Luis, Agustín Donado, y grabado por el orfebre Juan de Dios Rivera, el Escudo Nacional se aprobó a través de un decreto firmado por el presidente de la Asamblea del Año XIII, Tomás Valle, y el diputado de Buenos Aires Hipólito Vieytes: "la Asamblea General Constituyente ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia de que la inscripción del Círculo sea la de: Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata." En el mismo frigio representa la libertad, la pica la defensa de la Patria, los laureles la victoria, las manos entrelazadas la unión y la hermandad y el sol el nacimiento de la Nación.

Efemérides del día de la fecha: 12 de Marzo

