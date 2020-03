Nuestros lectores siguen escribiendo al Whatsapp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA AL PIE DEL TANQUE "Vertiente artificial ABSA. Esta pérdida de agua tiene 3 meses y lo peor es que está al pie del tanque de agua del barrio Siderca Verde. Desidia de ABSA y del Municipio que no controla" escribe Rubén. OBSTRUYE EL BARRIDO "Castelli y Andrés del Pino. Este auto está abandonado hace meses, el agua no corre, hay mucha mugre abajo y nadie se preocupa. El barrendero jamás pasa y además ¿cómo nos cuidamos del dengue? escribe Mirta. BASURALES INDESEADOS "Rigoli esquina Zaballo, campo ex facera barrio La Josefa gran Basural al aire libre, hay mosquitos, roedores etc." escribe Oscar.

#QuejaVecinal caño de agua potable roto en Rawson al 1325, continúa perdiendo desde hace una semana. Esto genera una laguna que atraviesa la Colectora Sur, tornando peligrosa la circulación en el pavimento, además del derroche de agua potable. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/337WNlB4rc — Daniel Trila (@dantrila) March 10, 2020

12 de Marzo de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar