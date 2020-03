Manteniéndose la actividad de las bogas y más que nada en horarios nocturnos es que me dispuse a realizar una tercera salida de pesca a esta especie, la que sin duda muy probablemente sea la última en horarios nocturnos. Convocando para esta jornada a los amigos y colaboradores Jorge Robson y Horacio Palacios emprendimos el viaje el día martes por la tarde. Realizamos nuestra primera parada en busca de carnadas en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane donde en Carnadas El Toro nos proveímos de lo necesario para esta nocturna. Como de costumbre, nuestro viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel, fue muy ameno; a través de las charlas y anécdotas que siempre surgen algunas risueñas y otras no tanto, una vez en la guardería y ya con todo a bordo Agustín (el tractorista) nos bajó la embarcación al agua. Motor en marcha entonces y a marcha lenta salimos río abajo hasta lograr el planeo necesario de la embarcación con la que demoramos unos treinta minutos hasta el sector de pesca en las inmediaciones del Paraná Bravo. De por sí ya tenemos memorizada nuestra posición de pesca anclando en una profundidad que va entre los cinco y siete metros, para de esta forma como ya lo mencionamos en otras notas, tener a tiro de caña la posibilidad río afuera de profundidades de hasta los quince metros y hacia la costa la profundidad va en descenso hasta llegar a los juncales. La caída de la tarde nos encontró mate en mano preparando todos nuestros equipos de pesca los que encarnamos con una gran variedad de carnadas para tentar a las distintas especies, aunque de entrada nomás las que dijeron presentes y dieron respuestas efectivas de piques fueron las bogas. Así fue que Jorge fue el primero en lograr una captura de una excelente boga, seguidamente en unos de mis equipos se dio la segunda captura. El sol desaparecía en el horizonte, con esto llegaban los primeros mosquitos de esta jornada y era imperiosamente necesario mudarse de ropa con pantalones largos y camisetas o camisas de mangas largas, medias y zapatillas, además de con sumo cuidado el uso del repelente, igualmente solo fue un momento ya que al levantarse un poco el viento desaparecieron por completo. Si bien la pesca seguía muy entretenida sumándose especies como armados que promediaron el kilo y medio y algunos hermosos bagres amarillos, las bogas se nos habían puesto difíciles para comer, es decir nos obligaron a pescar con una sola caña en mano y si al segundo pique no teníamos capturas había que de inmediato sacar las líneas del agua porque seguramente estaban descarnadas sin masa y sin maíz. De esta forma y con caña en mano fueron la mayoría de las capturas realizadas las que contabilizamos arriba de veinticinco en toda la noche, entre las cuales se encontraban muchas de portes medianos las que fueron regresadas a su hábitat en forma inmediata y con el menor daño posible. Así como ocurrió en la última nocturna que se dio un doblete de bogas por parte del amigo Gustavo Sandoval, en esta oportunidad en uno de mis equipos recibí un pique muy firme seguido de una importante corrida a la que respondí con una firme clavada de mi vara. Después de unos minutos de lucha y corridas en todas las direcciones pudimos ver que se trató de un doblete de una hermosa boga con una raya, la que después de ser desenganchada del anzuelo regresó al agua. Como dice mi amigo Jorge Robson "en todas las salidas de pesca siempre pasan cosas", y en esta no podía ser de menos así fue que al momento de llegar la oscuridad de la noche y al comenzar a preparar todos los elementos de iluminación noté que se me había olvidado algo fundamental como lo es el reflector para la filmación, pero gracias a Dios juntado todos los elementos de iluminación que teníamos a bordo pudimos llevar a cabo la filmación de esta última nocturna en aguas del Bravo. En nuestro programa televisivo Nº818 te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

En este estilo de pesca se impone el uso del copo para poder subir las bogas a bordo.



Semanario del Pescador:

Bogas; el pique no afloja

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar