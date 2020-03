NOVELLI SERÁ EL ÁRBITRO ANTE RIESTRA Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó las designaciones arbitrales para la 21ª fecha de la Primera Nacional y, de esa manera, se confirmó que Lucas Novelli será el encargado de dirigir el encuentro entre Villa Dálmine y Deportivo Riestra que se jugará el lunes desde las 16.00 horas en el Bajo Flores. Será el cuarto encuentro de Novelli con el Violeta (un triunfo, un empate y una derrota hasta el momento) y será la segunda vez que el árbitro dirija este duelo en la temporada, dado que fue también el referee del partido de la primera rueda, que terminó con victoria 3-0 del equipo de nuestra ciudad, el pasado 21 de septiembre. En esta oportunidad, como asistentes estarán Mariano Ascenzi y Ramiro Cabrera, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Di Bastiano.

Ayer fue presentado al plantel y ya comenzó a trabajar de cara al partido del lunes frente a Deportivo Riestra. "Vengo a un lugar a donde soy feliz desde que llego y hasta que me voy, más allá de los resultados", señaló ayer tras la práctica. A pesar de la jornada lluviosa que lo recibió, el nuevo DT de Villa Dálmine no tuvo inconvenientes para sentirse a gusto rápidamente en Mitre y Puccini. "Estoy muy cómodo, muy contento y agradecido. Nunca me separé del todo del club, siempre estuve muy pendiente. Acá hice muchos amigos en la etapa anterior y siento al club como una familia. Y después de mucho tiempo de estar lejos de mi casa, tenía muchas ganas de venir. Justo se dio la posibilidad y a mí me hacía muy bien venir acá. Vengo a un lugar a donde soy feliz desde que llego y hasta que me voy, más allá de los resultados", explicó ayer Felipe De la Riva (46 años) en la primera conferencia de prensa de su segundo ciclo como entrenador Violeta. El primero había sido de abril de 2017 a octubre de 2018. Duró un año y medio; y casi un año y medio después volvió a tomar las riendas del plantel profesional para convertirse en el sucesor de Lucas Bovaglio. "Para mí es un compromiso doble que nos vuelvan a dar la oportunidad de dirigir al equipo. Al mismo tiempo, de alguna manera, eso deja ver que en la etapa anterior la dirigencia se sintió cómoda con nosotros y le gustó nuestra manera de trabajar. Al ya haber una relación que excede la relación dirigente-técnico, para mí hay un compromiso mayor. Uno siempre trabaja porque es un profesional, pero cuando uno está en un lugar al que quiere y sabe que allí lo quieren, trata de potenciarse y dar un poco más", señaló el uruguayo, quien regresó junto a su ayudante Francisco "Paco" López y el preparador físico Mario Arévalo, quienes se acoplarán al también preparador físico José "Pepi" Soto y al entrenador de arqueros Lisandro Mendoza. Aunque su vínculo será hasta junio de 2022, el primer desafío para De la Riva serán las diez fechas que restan de la actual temporada. "Llego con la mejor expectativa. Hoy el equipo está en una situación intermedia, mirando de reojo la parte de abajo, pero también de reojo la parte de arriba. Intentaremos tratar de posicionarnos rápido lo más arriba posible como para dejar de mirar la parte de abajo y solamente enfocarnos en lo de arriba. Igualmente, por ahora, nuestro único objetivo es tratar de ganar el próximo partido", afirmó, ya poniendo la cabeza en el duelo del lunes frente a Deportivo Riestra como visitante. Y sobre ese compromiso también se explayó: "Será un partido muy difícil desde todos los aspectos. Por ser visitante, por enfrentar a un equipo que está clasificando (al Reducido) y por ser un rival que, de local, suele obtener buenos resultados. Lo vamos a preparar para sacarlo adelante". En cuanto a lo que ha mostrado el Violeta a lo largo de la temporada, el flamante entrenador aseguró conocer el potencial del equipo: "Uno ve todos los partidos de la categoría, pero a Villa Dálmine lo miraba un poco más, me interesaba que le vaya bien. Lo miré bastante y por eso conozco al plantel y creo conocer sus virtudes y sus defectos. Hay buen material. Es un equipo con muchos jóvenes, que tienen buen trato de pelota, del que se puede esperar que juegue bien. Pero también creo que hay algunas falencias, aunque prefiero guardármelas para trabajar sobre ellas con los jugadores". Durante la conferencia de prensa, Felipe también se hizo tiempo de elogiar el presente institucional del club ("Lo veo muy cambiado, mucho mejor") y a sus simpatizantes ("De la gente espero lo mejor. Siempre que trabajé en Villa Dálmine me sentí muy apoyado y yo recuerdo que mi llegada no fue la mejor; y eso lo valoro mucho") y se refirió también a su regreso después de aquel alejamiento que despertó polémicas en octubre de 2018. "Los dirigentes que me llamaron hoy son los mismo que cuando me fui y que conocen la interna de mi salida. Si hoy me llamaron y siempre estuvimos en contacto, es porque saben que yo hice las cosas bien. Al club lo quiero mucho, estoy agradecido al trato que me dio el hincha de Dálmine y también a sus dirigentes. Me gustaría volver a pelear cosas importantes con Villa Dálmine. Tengo muchas ganas de desarrollar un proyecto que ponga al club en un lugar de protagonismo", aseguró.

“HAY BUEN MATERIAL. ES UN EQUIPO CON MUCHOS JÓVENES, QUE TIENEN BUEN TRATO DE PELOTA", SEÑALÓ FELIPE SOBRE EL PLANTEL.

#VillaDálmine Felipe De la Riva fue presentado hoy al plantel. “Me gustaría volver a pelear cosas importantes con Villa Dálmine. Vengo a un lugar a donde yo soy feliz desde que llego y hasta que me voy, más allá de los resultados”, señaló luego en conferencia de prensa. pic.twitter.com/fz53oqAIN5 — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 11, 2020 La medida fue replicada por la Provincia de Buenos Aires, así que en Campana también se jugará a puertas cerradas. — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 12, 2020

Primera Nacional:

De La Riva; "Me gustaría volver a pelear cosas importantes con Villa Dálmine"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar