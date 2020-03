El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens aclaró que la medida no incluye el fútbol local y, por ahora, tampoco a los certámenes sudamericanos. A raíz de la propagación del Coronavirus, Argentina decidió suspender todos los eventos deportivos internacionales previstos en este mes de marzo como medida de prevención, informó la Secretaría de Deportes. La medida no incluye al fútbol local ni tampoco, por ahora, a los certámenes sudamericanos bajo la organización de CONMEBOL, como los son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En cambio, sí se suspendieron el Campeonato Sudamericano de Natación, la Copa del Mundo de Espada, el Gran Prix de Atletismo y el Preolímpico de Boxeo. A su vez, por afuera de esta decisión de la Secretaría de Deportes, también se anunció la postergación para noviembre de la fecha de Moto GP programada inicialmente para abril en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). "No incluye torneo local ni Copa Libertadores, porque en ninguno de los países de Sudamérica hay circulación comunitaria", explicó Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte de la Nación. "La declaración de pandemia cambia todo a nivel mundial y veremos qué se decide. ahora estamos pendientes de lo que diga el Ministerio de Salud y actuaremos en consecuencia", agregó. En este marco, corre serio riesgo la realización de las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, dada la cantidad de futbolistas que juegan en Europa y son convocados por sus respectivas selecciones para estos compromisos. De hecho, la gran mayoría de los futbolistas argentinos que llegarían desde Europa para la doble fecha inicial pautada para el 26 y 31 de marzo deberían quedar en cuarentena, según lo determinado ayer por el gobierno nacional. Ayer, entre otros eventos deportivos internacionales, también fueron cancelados el Masters 1000 de Miami y la pelea por el Título Mundial Minimosca de la OMB que iba a disputar Agustín "el Avión" Gauto el 3 de abril en Panamá. Al mismo tiempo, diferentes competiciones siguen disputándose, pero a puertas cerradas (partidos de NBA, Champions League y Europa League, entre otras).

