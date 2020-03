RIVER, APLASTANTE Después de fallar dos penales en los primeros 30 minutos y de irse al entretiempo apenas 1-0, River Plate tuvo un brillante segundo tiempo y terminó goleando 8-0 a Binacional de Perú por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. Los tantos Millonarios fueron anotados por Casco, Santos Borré, Carrascal, Fernández (2), Rojas, Díaz y Suárez. Anoche, además, Colo Colo, con el campanense Nicolás Blandi como titular, venció 1-0 como local a Athletico Paranaense de Brasil, mientras que Peñarol de Uruguay derrotó 1-0 en Montevideo a Jorge Wilstermann de Bolivia. Antes, el martes, Boca Juniors estiró su gran momento al vencer 3-0 a Independiente Medellín como local. Y por la misma segunda fecha del Grupo H, Libertad de Paraguay (no ingresó el campanense Adrián Martínez) superó 3-2 como local a Caracas de Venezuela. Por su parte, Tigre cosechó su segunda derrota al caer 2-0 como visitante frente a Bolívar de Bolivia. El martes también jugaron: Universidad Católica de Chile 1-2 América de Cali, Santos de Brasil 1-0 Delfín de Ecuador, Palmeiras de Brasil 3-1 Guaraní de Paraguay. JUEGA RACING En la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Racing Club recibirá esta noche a Alianza Lima de Perú, en un partido que se jugará desde las 21.00 horas. Por el mismo Grupo F hoy también se medirán Nacional de Uruguay vs Estudiantes de Venezuela. El tercer partido de este jueves será el clásico de Porto Alegre entre Gremio e Inter, equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet. SOSO AL CICLÓN El Presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, confirmó que el uruguayo Mariano Soso será el próximo DT del Ciclón. Sin embargo, no pudo precisar cuándo asumirá el exentrenador de Gimnasia (LP) y Defensa y Justicia, quien se convertirá en el reemplazante de Diego Monarriz. SACÓ AL CAMPEÓN Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, eliminó ayer al Liverpool, vigente campeón de la Champions League. Como local había ganado 1-0, mientras que en los 90 minutos en Anfield cayó 1-0. Por eso todo se definió en el alargue: el equipo inglés (de amplia superioridad) marcó el 2-0, pero el Aleti no se entregó y con dos goles de Llorente y uno de Morata logró dar vuelta el partido (3-2) y quedarse con el pase a Cuartos de Final. A dicha instancia también avanzaron Paris Saint Germain (3-2 en el global a Borussia Dortmund), Leipzig (4-0 a Tottenham) y Atalanta (8-4 a Valencia). COPA ARGENTINA Por la primera ronda, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Platense y avanzó a los 16vos de Final, instancia en la que se medirá frente al ganador del duelo entre Banfield y Güemes de Santiago del Estero. Ayer, además, Sarmiento le ganaba 1-0 a Douglas Haig cuando el partido debió suspenderse por las intensas lluvias a los 20 minutos del primer tiempo. PRIMERA B METRO En el cierre de la 7ª fecha, San Miguel (9 puntos) venció 2-1 como visitante a Talleres de Remedios de Escalada (6 puntos). Los líderes del Torneo Clausura son Tristán Suárez y Acassuso (suman 14). PRIMERA C En el cierre de la 8ª fecha, Dock Sud (14 puntos) le ganó 3-1 al líder Deportivo Merlo (17) y se ubicó como escolta junto a Real Pilar (también suma 14 unidades).



