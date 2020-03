El 60% de los jóvenes desconoce sus derechos cuando firma un contrato de alquiler

El trabajo, elaborado por el área de Inquilinos del organismo, se realizó en base a las respuestas de estudiantes de 30 municipios de la Provincia y mostró que el 56,4% expresó desconocer sus derechos y obligaciones a la hora de firmar un contrato de locación de manera particular o por inmobiliaria. La Plata, 11 Mar (InfoGEI).- El 60% de los jóvenes que firman un contrato de alquiler de una vivienda desconocen los derechos y las obligaciones que tienen, según un relevamiento que realizó la Defensoría del Pueblo bonaerense con estudiantes que rentan por primera vez una casa o departamento. El trabajo, elaborado por el área de Inquilinos del organismo, se realizó en base a las respuestas de estudiantes de 30 municipios de la Provincia y mostró que el 56,4% expresó desconocer sus derechos y obligaciones a la hora de firmar un contrato de locación de manera particular o por inmobiliaria. A su vez, la encuesta arrojó que el 58,7 % desconoce el monto que se paga de honorarios a la inmobiliaria para alquilar una vivienda; que el 73,6% no sabe que el contrato de alquiler tiene que estar sellado por ARBA para tener validez y que el 67,2 % ignora qué cosas tiene que pedir al finalizar el contrato, para evitar inconvenientes legales o reclamos posteriores de pagos al dejar el inmueble. "La falta de información es uno de los principales motivos que vuelven vulnerables a los jóvenes a la hora de alquilar", sostuvo el Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino. "En la Defensoría recibimos muchos reclamos al respecto y, en la mayoría de las quejas queda en evidencia la indefensión de los estudiantes que atraviesan este tipo de situaciones, lo que nos motivó a tomar la decisión de enfocarnos especialmente en ellos para que se revierta esta realidad", sostuvo Lorenzino. Adelantó que la Defensoría lanzará el 18 de marzo una oficina especial para gestionar estos reclamos, que funcionará de 14 a 16 en la sede central del organismo, en 50 Nº687, en La Plata, y brindará asesoramiento personalizado, gratuito y con turno.



El 60% de los jóvenes desconoce sus derechos cuando firma un contrato de alquiler

