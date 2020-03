La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/mar/2020 En Campana no hay casos de Coronavirus











Anunciaron la implementación de protocolos preventivos para cuidar la salud de los vecinos. Una de las medidas fue la suspensión de las actividades socio-recreativas, culturales y deportivas que impliquen la concurrencia de más 40 personas. El Municipio confirmó que no hay casos de Coronavirus y anunció el refuerzo de medidas preventivas. El único caso sospecho hasta el momento dio resultado negativo. No obstante, se determinaron una serie de medidas para evitar la circulación del virus. El Municipio confirmó este jueves que no hay casos de Coronavirus en Campana y anunció el refuerzo de medidas de prevención para evitar la circulación del virus. En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, señaló que hasta el momento no existen casos de Coronavirus en la ciudad y que el único caso sospechoso dio resultado negativo. No obstante, anunció que -a través de una resolución- se estipularon nuevas medidas de prevención y de contención que se llevarán a cabo en el Hospital Municipal "San José" y otras tendientes a resguardar a la población. En lo que refiere al nosocomio local, se establecieron zonas exclusivas para pacientes enfermos y sanos, las cuales ya están perfectamente señalizadas; el acondicionamiento de nuevos consultorios para pacientes febriles; y reuniones con todo el personal del hospital para detallar protocolos y el accionar en cada caso. En tanto que, sobre las otras medidas acordadas, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, anunció que se restringirá las visitas a las salas de Clínica, Pediatría, Ginecología y Cirugía "para proteger tanto a los pacientes como al personal del hospital". Esta restricción también alcanzará a las visitas del Hogar Municipal de Ancianos dado que, por su franja etaria, son considerados pacientes de alto riesgo. Con este mismo objetivo, la secretaria de Salud comunicó que el Municipio "suspende todos los eventos masivos" y definió recomendaciones para "minimizar la transmisión y diseminación del virus a la comunidad". Respecto a ello, se sugiere mantener la normativa de aislamiento recomendada ante algún viaje a los países afectados por la enfermedad. En esta línea, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, hizo hincapié en la importancia de tener "conciencia y responsabilidad ciudadana". "Les pedimos a quienes realmente hayan viajado a los países de riesgo permanecer en sus casas durante 14 días para evitar la propagación del virus", enfatizó. Asimismo, se aconseja suspender eventos sociales, evitar actividades que reúnan a personas mayores de 65 años, y mantener espacios de 2 metros de distancia en bancos, supermercados y consultorios médicos, por ejemplo. También, suspender las actividades socio-recreativas, culturales, deportivas, que implique la concurrencia de más 40 personas. Por su parte, Penovi afirmó que "el hospital cuenta con todos los insumos necesarios para atender a posibles pacientes con Coronavirus" y que las medidas que tomó el Municipio "son para cuidar a toda la población y evitar daños". Para ello, aseguró que es fundamental una adecuada higiene de manos -"que no necesariamente debe ser con alcohol en gel ya que se garantiza una mejor desinfección con agua y jabón", explicó- y cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser y estornudar. De igual manera, aclaró que solo se indica el uso de barbijos para los profesionales médicos y pacientes que presenten síntomas respiratorios. En este marco, la subscretaria se refirió a la situación en el ámbito escolar y explicó que las clases no serán suspendidas hasta tanto no haya una determinación de parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. "Estamos en una etapa de contención para evitar que el virus prolifere y colapse el sistema de salud. Depende de nosotros acatar las medidas y actuar como ciudadanos responsables", remarcó Penovi.

El jefe de gabinete Ezequiel Sabor junto con la secretaria de Salud Cecilia Acciardi y la subsecretaria Eleonora Penovi.

Ezequiel Sabor, señaló que hasta el momento no existen casos de Coronavirus en la ciudad



