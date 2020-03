La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/mar/2020 Diego Santilli en Campana:

Se mostró impresionado con el éxito de la aplicación Alerta Campana: analizará su implementación en Capital Federal. "Es una plataforma que funciona y que te acerca al vecino", resaltó el funcionario, que fue recibido por el intendente Abella. El intendente Sebastián Abella recibió este miércoles al vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Ambos funcionarios recorrieron el Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMOPU) donde Santilli, a cargo además del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, destacó la estrategia seguida en Campana. "Sebastián está cerca del ciudadano y en una gran urbe como la ciudad de Buenos Aires a veces eso cuesta, porque es el diálogo cotidiano lo que te lleva a cambiar y a mejorar", reconoció el vicejefe de Gobierno, quien señaló además que en el encuentro casi no se tocaron temas de política. "Como en toda charla se cuela, pero se habló más de lo otro", afirmó. Abella estuvo secundado por el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana local, Abel Milano. Juntos le detallaron a Santilli el funcionamiento del centro de Monitoreo y la Mesa de Enlace y programas como Buzón Vida, a través del que se pueden realizar denuncias anónimas sobre venta de drogas ilegales. Pero fue la aplicación Alerta Campana, que permite solicitar asistencia policial, médica o de bomberos en solo segundos, y que ya tiene registradas más de 22 mil descargas, lo que más sorprendió al funcionario porteño. "Tratamos de hacer algo similar a través de WhatsApp, pero la compañía nos imponía ciertas restricciones. Me parece que Alerta Campana es una plataforma que funciona y que te acerca al vecino. Me llevé información para tratar de ponerla en práctica en la Ciudad de Buenos Aires", aseveró Santilli, ilusionado con la potencialidad de esa tecnología en un distrito con 12 mil llamadas diarias al 911, 3 millones de habitantes y otras 3,5 millones de personas ingresando todos los días. Y es que pese a la diferencia de escalas entre Capital Federal y Campana, Santilli señaló que recorridas como las de ayer sirven para intercambiar experiencias de gestión urbana. Resaltó que Campana haya incrementado de 240 a 560 el número de cámaras de videovigilancia en los últimos cuatro años, tal como Buenos Aires pasó de tener apenas 67 a más de 10 mil durante los sucesivos gobiernos del PRO. De igual manera, destacó la disminución del accionar de motochorros en ambos distritos. "La seguridad te define tu libertad, lo que podés o no hacer y la opción de ir en paz de tu casa al trabajo y de regreso, sin tener miedo que te pase algo a vos o a tu hijo", expresó Santilli. Por su parte, Abella valoró la visita del vicejefe de Gobierno al permitir "intercambiar experiencias sobre cómo funciona la aplicación Alerta Campana, lo que es el Buzón Vida y sobre cómo trabajamos para que los vecinos de la ciudad estén más seguro". El jefe comunal realizó un repaso de los logros de su gestión en materia de seguridad urbana, desde la ampliación en el sistema de videovigilancia con más cámaras y lectoras de patentes hasta el sistema de rastreo en tiempo real de los patrulleros y efectivos policiales a pie y las denuncias del Buzón Vida. Pero, al igual que Santilli, subrayó el impacto que significó Alerta Campana para las definiciones sobre la estrategia a seguir. "Para nosotros es una información permanente y constante que nos permite tener un mapa del delito actualizado y estar conectados con los vecinos", aseguró Abella, quien sostuvo que así "el dinero que el vecino paga con sus impuestos se invierte de la mejor manera". La recorrida de Santilli por la ciudad incluyó las instalaciones de las pymes metalúrgica Jusa y Ávila Argentina, proveedoras de empresas multinacionales, y un encuentro con emprendedores locales en la nueva Biblioteca Municipal.

El vicejefe de Gobierno porteño destacó los avances de Campana en materia de seguridad y se mostró impresionado con el éxito de la aplicación Alerta Campana





Santilli señaló que estas recorridas como sirven para intercambiar experiencias de gestión urbana.





Santilli incluyó la visita de las instalaciones de las pymes Jusa y Ávila Argentina, proveedoras de empresas multinacionales.



Diego Santilli en Campana:

El vicejefe de Gobierno porteño recorrió el CIMoPU y destacó los avances en seguridad

