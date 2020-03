La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/mar/2020 Otro choque contra una columna de alumbrado público







El pavimento estaba mojado y se subió al cordón. Fue en la mañana de ayer en 9 de Julio y Las Heras. Circulando sobre pavimento mojado, una joven de entre 18 y 20 años perdió el control de su Renault Clío y terminó impactando contra una columna de alumbrado público en la esquina de 9 de Julio y Las Heras. La conductora no sufrió heridas, y fue asistida por un móvil del SAME en el lugar. Personal del Comando Patrulla Campana la ayudaron a correr el auto para que no interrumpa el tránsito, se quedó esperando a la grúa. La columna no sufrió una gran deformación, pero se terminó desprendiendo la luminaria que cayó al suelo y quedó inutilizada. En nuestra edición de ayer dimos cuenta de un accidente similar, sobre la Av. 6 de Julio, cuando el conductor de un Ford K, bajando en dirección a las vías del ferrocarril, se subió al cantero central. El impacto, tampoco sin consecuencias para los ocupantes, dobló literalmente la columna y el auto quedó parcialmente montado sobre ella.



El impacto provocó que se cayera la luminaria de alumbrado público, quedando inutilizada.





EL OTRO CASO RECIENTE #Dato despistó y chocó la columna. Un Ford Ka bajaba por Av. 6 de Julio en sentido a Las vías. Perdió el control y subió al parterre central chocando la columna de alumbrado. El conductor resultó ileso al igual que el menor que lo acompañaba. Bomberos móvil 43 sin traslado. pic.twitter.com/m9GSdo2Oec — Daniel Trila (@dantrila) March 11, 2020

Otro choque contra una columna de alumbrado público

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar