La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/mar/2020 Suspenden la Copa Libertadores y el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas







La competencia continental de clubes no tendrá actividad la próxima semana. Para prevenir la expansión del Coronavirus?, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó este jueves que fueron suspendidos los partidos de Copa Libertadores a jugarse entre el 15 y 21 de marzo, además de la primera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. También la Dirección de Competiciones de Selecciones informó que la Fase Final del Sudamericano Sub 20 femenino, que se disputa en San Juan, quedó postergada "en fecha que será informada debidamente. Sobre la Copa Sudamericana no informó, pues no habrá actividad hasta el sorteo que se llevará a cabo en mayo. La situación de las Eliminatorias Sudamericanas (que dependía de FIFA) era muy precaria por la imposibilidad de muchos futbolistas que juegan en Europa de participar de esta primera fecha planeada para fin de mes (Argentina debutaba como local el 26 ante Ecuador y luego debía jugar el 31 ante Bolivia en La Paz). En tanto, la medida para la Copa Libertadores regirá inicialmente solo para la próxima semana, por lo que ayer se pudieron disputar los tres partidos pautados de antemano (a puertas cerradas). Finalmente, también empieza a verse amenazada la realización de la Copa América 2020 que organizarán Argentina y Colombia de manera conjunta a partir del 12 de junio, para cuando está pautado el encuentro inaugural en el estadio Monumental.

RACING JUGÓ ANOCHE SIN PÚBLICO, COMO PRÓLOGO A LA SUSPENSIÓN DE LA COPA DE LA SEMANA PRÓXIMA.



