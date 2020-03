MASSA - CORONAVIRUS

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo el 4 de marzo pasado contacto directo con el secretario de comunicaciones del Gobierno de Brasil, Fabio Wajngarten, pero no presenta síntomas y, por el momento, su médico personal no le indicó que se realice el test de hisopado. Fuentes cercanas al líder del Frente Renovador, Massa se comunicó ayer jueves con su médico personal, a quien le comentó sobre el viaje a Brasil, en el que se entrevistó con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Massa le aclaró que no se encuadra en ninguna de las categorías de pacientes de riesgo, ya que no presenta ninguna afección pulmonar, es menor a 65 años, no registró ninguna enfermedad en el último mes y no se encuentra inmunoreprimido.

YA HAY 31 INFECTADOS

Otros 10 casos de coronavirus fueron confirmados ayer, por lo que la cifra de infectados ya llega a 31, y tres de ellos se contagiaron en el país tras estar en contacto estrecho con personas infectadas que habían viajado al exterior. Según confirmó el Ministerio de Salud de la Nación en un comunicado, se trata de diez personas de las provincias de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y de la Capital Federal. La persona infectada con el virus y que es oriunda de Entre Ríos se encuentra internada en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Según se detalló en el informe oficial, de los 10 casos, siete corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que tres de los casos son contactos estrechos de casos confirmados.

SUSPENDIDO LOLLAPALOOZA

El Lollapalooza 2020, que iba a desarrollarse a fines de marzo en el Hipódromo de San Isidro, será suspedido, algo que se confirmará en las próximas horas según adelantaron fuentes de la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada del miércoles, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, adelantó que el gobierno de la Provincia evaluaba la suspensión del "Lollapalooza 2020" por la rápida expansión de la pandemia de coronavirus en el mundo.

CUARENTENA

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Vera Jarach se encuentra finalizando la cuarentena de prevención recomendada ante la pandemia de Coronavirus, ya que regresó de un prolongado viaje por Italia. La madre de Franca Jarach, desaparecida el 25 de junio de 1976 por el aparato represivo de la dictadura militar, había volado a Roma el pasado 21 de enero, en el mismo vuelo que había tomado el presidente Alberto Fernández, quien viajaba hacia Israel. La referente de Madres de Plaza de Mayo realiza anualmente un viaje de un mes a Italia, su país natal, para encabezar distintas actividades destinadas a difundir la tarea que llevan adelante los organismos de derechos humanos.