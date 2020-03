Campana será sede del primer encuentro sobre: "Metal y Políticas de Género"

El evento que es organizado en el marco del Proyecto de Extensión AViGAU de la Universidad Nacional de Luján, contará con la participación de destacados especialistas y la presentación en vivo de V.I.D.A., banda de death metal que además de ser la principal exponente del género a nivel nacional, se destaca por su compromiso social reflejado en la lírica de sus canciones. El proyecto de extensión "Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario" que es dirigido por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, cuenta hasta aquí con un importante recorrido trabajando la temática de la violencia en diversos ámbitos y en articulación con distintos organismos. Respecto de las actividades previstas para el corriente año, el Lic. Lic. Martínez Reina manifestó lo siguiente: "luego de la gran proyección que AViGAU tuvo en el 2019, donde la vara quedó muy alta, contamos con una agenda aún más ambiciosa para lo que es el primer semestre del 2020, en la que se destaca lo que será el Primer Encuentro sobre "Metal y Políticas de Género", evento sin precedente no sólo para lo que es la ciudad de Campana sino para todo el noroeste bonaerense". La actividad que se desarrollará en el mes de abril contará con la participación de la Prof. Noelia Adamo y el Lic. Manuel Bernal, referentes del GIIHMA (Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre el Heavy Metal y Argentino), quienes vienen trabajando la temática de la mujer y la violencia de género como una de sus principales líneas de investigación. En siete años de historia, el GIIHMA ha desplegado una cantidad importante de actividades como la publicación de dos libros, el dictado de tres cursos de extensión universitaria (dos en la Facultad de Filosofía y Letras y uno en la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la UBA), ha participado en una importante cantidad de ferias del libro a lo largo y ancho del país y en mesas de debate en ámbitos académicos de diversas provincias, y ha intervenido en medios de comunicación ampliando los espacios del intercambio. Además, es de destacar la inserción internacional del grupo a partir de su pertenencia al CIAMHH (Colectivo de Investigación y Acción desde el Metal de Habla Hispana), y a través de la intervención en el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Diplomado de Antropología de la Música del IIA-UNAM y en las Jornadas Académicas de Heavy Metal realizadas en la UNCJ (Universidad Nacional de Ciudad Juárez) durante 2019. Por otra parte, es de destacar que el cierre de esta importante actividad de corte académico-cultural contará con la participación especial de la banda de death metal V.I.D.A. (Víctimas Inocentes De Argentina), "Power Trío" de metal extremo, que combina fuerza y actitud escénica con los elementos más representativos del death metal melódico, thrash y groove. La banda se gestó en el año 2004 en la ciudad de Zarate, y está compuesta por los hermanos Jorge y Javier Cybula (Bajo-Voz y Guitarra-Voz, respectivamente), y Javier Cuello (Batería). Sobre la participación de V.I.D.A. en la actividad organizada por AViGAU, Jorge Cybula refirió: "nos pusimos muy contentos cuando desde la universidad nos contactaron para ser parte de este evento en el que se tratará una temática tan importante como lo es el de la violencia de género. Como banda tenemos un fuerte compromiso social que se refleja en la lírica de muchas de nuestras canciones, que no son de las más convencionales en una banda de nuestro estilo. Haremos un recital en Campana después de cuatro años, por lo que invitamos a nuestros seguidores a participar de esta actividad que no es arancelada en la que realizaremos un set de canciones entre las que se incluyen temas de nuestro último disco". Del último recital en Campana a esta parte, V.I.D.A. transitó por un muy auspicioso recorrido que colocó a la banda en el lugar de principal exponente del death metal argentino y en uno de los principales referentes del género extremo a nivel latinoamericano. V.I.D.A. cuenta en su haber con dos producciones discográficas: "Sombras de la ignorancia", que data de 2010 y "Mentes enfermas", siendo este su último trabajo editado en 2018, el cual ha sido reconocido como mejor disco del año por varios medios especializados. Ese mismo año, la banda presentó su primer DVD titulado "Liberando la furia". Es de destacar que V.I.D.A. fue declarada de Interés Cultural por la Dirección General de Cultura de la ciudad de Zárate. Bajo el marco de su "Mentes Enfermas Tour 18/19", visitó diez provincias argentinas, así como también realizó shows en Uruguay y Chile, totalizando más de 26000 kilómetros recorridos. "El crecimiento que V.I.D.A. ha tenido en los últimos años fruto de su trabajo independiente es notable. Para que tomemos una dimensión de lo que representan en la escena, basta con observar cómo en sus presentaciones en las diferentes provincias había fans de la banda que recorrieron miles de kilómetros para ir a escucharlos en vivo, muchos tenían tatuado el logo de banda en distintas partes de su cuerpo. Nos llena de orgullo que estos músicos sean vecinos de Zárate y Campana, y nos pone muy contentos que se hayan sumado a esta movida que impulsamos desde la UNLu. La violencia de género es un flagelo que debemos combatirlo desde todos los ángulos y en articulación con los distintos organismos. En breve daremos a conocer más detalles sobre este importante evento en el cual también participarán otras bandas, y donde además articularemos de manera transversal con otras unidades académicas de la ciudad", cerró Matías Martínez Reina.



Campana será sede del primer encuentro sobre: "Metal y Políticas de Género"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar