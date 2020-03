La Semilla es el florecimiento, el crecimiento, la maduración de nuestras cualidades, de nuestras potencialidades pudiéndonos liberar de las estructuras o mandatos familiares y/o sociales. Sello político.

DÍA 231 DEL AÑO MAGO 1. DIA 7 SILIO DE LA 1ER HEPTADA DE LA LUNA 9 - SOLAR

Kin 244 - Semilla 10 guiada por el Humano.

El Tono 10, es el trabajo, la concreción de las cosas, la acción, la realización. Son las herramientas con las que contamos para poder llevar nuestras ideas a cabo. Es la seguridad que tenemos en todo lo que hacemos y el compromiso de hacerlo con nuestro máximo potencial. Son los frutos del trabajo bien llevado y el destino de nuestra misión.

La Semilla es energía creativa, nos potencia a generar ideas. Refrescante, impredecible, nos aporta buen humor.

En su peor versión, cuando no podemos canalizar de forma estable la energía nos predispone a estar altamente estructurados, asfixiantes, limitados, restringiendo nuestro crecimiento personal, no atreviéndonos a probar nada nuevo, quedándonos estancados y en el lugar que estamos, con lo que tenemos. No podemos innovar en lo laboral, con un conformismo muy notorio, manteniendo cada cosa en el lugar que le corresponde. Controladores

Si estamos en eje, estaremos creando, siendo los mejores buscavidas para salir adelante en épocas de crisis, rompiendo con los esquemas. Desafiando a la economía dura del país, ambiciosos, estudiando cosa nuevas, buscando siempre algo nuevo, algo más.

Estaremos sin pasar inadvertidos. Con nuestro potencial al punto máximo.

Encontremos el surco donde poner nuestra semilla, el surco indicado, donde florezca con todo su esplendor y bien nutrida. A aprovechar el día y estar en contacto con la tierra y las plantas.

Feliz Silio de expansión para todos. Buen viernes!

