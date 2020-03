La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/mar/2020 Efemérides del día de la fecha: 13 de marzo







DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO Instituido por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño (WASM) en el año 2008, este día tiene el fin de resaltar la importancia de dormir bien, llamar la atención acerca de las consecuencias que pueden traer la falta de sueño que, entre otras cosas, puede derivar en problemas neurológicos y cardiovasculares y promover la difusión de información para prevenir los trastornos del sueño. Este año el tema de la celebración es "Mejor sueño, mejor vida, mejor planeta" y remarca que tener una vida mejor es posible durmiendo bien, ya que, el sueño permite mantener un óptimo estado físico, emocional y mental además se puede reducir considerablemente las horas en las que se consume energía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los adultos deben dormir entre 7 y 8 horas diarias mientras que los niños entre 6 y 12 años deben descansar entre 9 y 12 horas según lo estima la Academia Pediátrica Americana. El doctor Pablo López, Coordinador del Programa de Manejos de los Trastornos del Sueño de Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), aseguró que: "la cantidad no es el único factor importante, es necesario también mantener una rutina de sueño lo más estable posible, porque nuestro organismo está diseñado para vivir siguiendo este tipo de rutinas: dormir poco o mucho, puede afectar la salud". JORGE BERGOGLIO ES ELEGIDO PAPA Ocurrió en el año 2013 luego de que el papa Benedicto XVI anunciara su renuncia: "he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecuan por más tiempo al ejercicio del ministerio petrino." Hacía 600 años que esto no sucedía por lo que era un evento inédito la celebración de este cónclave para elegir al próximo papa; con 115 cardenales congregados en la Capilla Sixtina, el mismo inició el 12 de marzo bajo la atenta mirada del mundo que esa jornada recibió como respuesta a su interrogante la "fumata negra" indicando que no se habían llegado a los 77 votos necesarios. Mientras tanto la prensa especulaba que el Pontífice electo podría ser el italiano Angelo Scola, arzobispo de Milán, el brasileño Odilo Scherer, arzobispo de Sao Paulo, y el ghanés Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. No obstante, el Pontífice electo fue el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que hacía historia convirtiéndose en el primer papa latinoamericano: "os anuncio un gran gozo: ¡Tenemos Papa! El eminentísimo y reverendísimo Señor Jorge Mario, cardenal de la Santa Iglesia Romana Bergoglio, que se ha impuesto el nombre de Francisco." Aquel día, ante unas 100.000 personas atestadas en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco impartió la bendición "Urbi et Orbi" y dijo: "¡Hermanos y hermanas, buenas noches! Ustedes saben que el deber del Cónclave es dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo pero estamos aquí. Les agradezco la acogida". RECITAL "ARGENTINA ABRAZA A CHILE" Un día como hoy en el año 2010, se llevaba a cabo el recital solidario "Argentina abraza a Chile." Organizado por la ONG "Red Solidaria", dirigida por Juan Carr, con el objetivo de recaudar alimentos, agua y frazadas para los damnificados del terremoto acontecido en el país vecino, se llevó a cabo en la intersección de Figueroa Alcorta y Pampa, en el barrio de Núñez, y contó con las actuaciones de Gustavo Cerati, León Gieco, "Los Fabulosos Cadillacs", Pedro Aznar y Andrés Calamaro, entre otros, y a Ricardo Darín como presentador. Aproximadamente 50 mil personas asistieron al concierto y se recaudaron 45 toneladas de donaciones: "queremos decirle a [los habitantes de] Chile que no están solos, les queremos dar un abrazo profundo, porque son nuestros hermanos. Ese es el mensaje que queremos transmitir desde el arte, que tiene una fuerza distinta" manifestó Carr.

Efemérides del día de la fecha: 13 de marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar