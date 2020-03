La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/mar/2020 Breves: Fútbol

13 de Marzo de 2020







GANÓ RACING Sin público (por coronavirus) y con el campanense Leonardo Sigali como titular, Racing Club consiguió anoche su segundo triunfo en el Grupo F de la Copa Libertadores de América al derrotar 1-0 como local a Alianza Lima de Perú con un tanto de Nicolás Reniero. Además, también anoche, Nacional de Uruguay superó 1-0 como local a Estudiantes de Mérida (Venezuela) en el otro duelo de la segunda fecha del Grupo F. En tanto, por el E, el clásico de Porto Alegre terminó con incidentes y sin goles: Gremio e Inter empataron 0-0. Mientras que en el cierre de la jornada del miércoles se disputaron cuatro encuentros. Fue entonces cuando Defensa y Justicia sufrió su segunda derrota del certamen al perder 2-1 como visitante ante Olimpia de Paraguay. Además, Flamengo superó 3-0 a Barcelona de Ecuador; San Pablo le ganó por el mismo marcador a Liga de Quito; e Independiente del Valle de Ecuador también se impuso 3-0, pero sobre Junior de Barranquilla. COPA DE LA SUPERLIGA Hoy se pondrá en marcha la Copa de la Superliga con dos partidos de la Zona 1: Gimnasia de La Plata vs Banfield (19.00) y Patronato vs San Lorenzo (21.10). Ambos encuentros se disputarán a puertas cerradas. COPA ARGENTINA Argentinos Juniors cortó la racha de victorias de equipos del Ascenso sobre los de Primera División al superar 1-0 a Cañuelas con un gol de Gabriel Hauche. Ahora, el Bicho espera por Colón o Cipolletti en los 16vos de Final. En tanto, Sarmiento de Junín completó ayer su victoria sobre Douglas Haig: con dos goles de Claudio Pombo selló el 3-0 (Pablo Magnín había marcado el miércoles, en el inicio del partido que se suspendió por lluvias) y ahora aguarda por Newells o Sportivo Peñarol de San Juan. PRIMERA NACIONAL Con dos partidos de la Zona B, esta noche comenzará la 21ª fecha de la categoría: Defensores de Belgrano recibirá a Santamarina de Tandil desde las 20.10, mientras que Atlético de Rafaela será local ante All Boys desde las 21.00. PRIMERA C La novena fecha del Torneo Clausura se pondrá en marcha esta tarde con el duelo que disputará Ituzaingo y Sportivo Italiano desde las 17.00 horas. PRIMERA A FEMENINA La última fecha de la fase regular, que definirá a los últimos dos de los ocho equipos que accedan a la Zona Campeonato, comenzará esta tarde cuando Independiente (ya clasificado) reciba a Estudiantes de La Plata, que debe ganar para mantener alguna chance de llegar a dicha instancia. EUROPA LEAGUE Ayer se disputaron seis de los ocho partidos de ida de las series de Octavos de Final: Frankfurt 0-3 Basilea, Basaksehir 1-0 Copenhague, LASK 0-5 Manchester United, Olympiakos 1-1 Wolverhampton, Rangers 1-3 Bayern Leverkusen y Wolfsburgo 1-2 Shakhtar. En cambio, por el coronavirus fueron aplazados: Sevilla vs Roma e Inter vs Getafe.

13 de Marzo de 2020

