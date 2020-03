La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/mar/2020 Atletismo:

Fue en el marco del torneo ‘’Día de la Mujer’’, el segundo del año de Federación Atlética Metropolitana (FAM). Los cuatro llegaron al podio en sus respectiva pruebas. El sábado pasado se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) el Torneo de Atletismo "Día de la Mujer", la segunda competencia del año organizada por la Federación Atlética Metropolitana (FAM). El evento, además, sirvió también para acompañar el homenaje a Braian Toledo, atleta olímpico recientemente fallecido (se instaló una placa en su recuerdo). De este certamen fueron parte cuatro atletas del Club Ciudad de Campana, entrenados por el profesor Diego Marquine, cuyos resultados fueron los siguientes: -Juan Martín Marquine (Sub 23): fue 3º en Salto en Alto categoría mayores con marca de 1,90 metros, -Bruno Godoy (Sub 20): fue 2º en su categoría en los 400 metros con vallas con una marca de 62s32. -Aaron Retamar (Sub 18): fue 7º en los 200 metros sobre un total de 43 atletas; y resultó 1° entre los de su categoría, con tiempo de 23s23. -Ulice Villalba (Sub 18): fue 2º en los 400 metros con vallas (60s81), solo por detrás de Iván Villanueva, de la Municipalidad de Morón (60s21).



LOS ATLETAS FUERON ACOMPAÑADOS POR EL ENTRENADOR DIEGO MARQUINE.



