"Cada maestrito con su librito", dice el refrán, y algo de eso hay. Pueden decir que en ciclismo está todo inventado, pero siempre hay detalles y cuestiones que hacen la diferencia. Como en la cocina: a veces un simple detalle como agregar un ingrediente antes o después puede transformar a un plato bueno o muy bueno, en algo excelente. Cuando salimos a pedalear en plan deportivo es algo parecido y hay que tomárselo lo más en serio posible para que la experiencia sea la mejor en lo que de nosotros dependa. Por ejemplo, controlar la altura del asiento es fundamental. Si está muy bajo, seguramente nos van a doler las rodillas. Y si está muy alto, en general repercute en la zona genital. La altura correcta del asiento está relacionada con la extensión de la pierna. Con el talón apoyado en el pedal, hay que llevarlo hasta abajo. El asiento tendrá que permitirnos hacer esa maniobra. Si llegás al pedal, pero flexionando la rodilla, tu asiento está bajo. Y si no llegás a apoyar el talón con la pierna extendida, está alto. Luego, el asiento puede ser todo un tema y también generar dolores. A veces es necesario evaluar opciones en términos del diseño e incluso de dureza. En ese caso, a mí gusta escuchar la descripción del síntoma para proponer una solución a medida. Ni hablar de tener un buen caño portasilla. A veces hay que cambiar el original de fábrica por uno más robusto para no tener una sorpresa en medio de una travesía. La altura de manubrio también tiene su secreto y su ajuste está directamente relacionado con la altura del asiento. La idea es que, apoyando las manos en el manubrio, formemos un ángulo imaginario de 75 grados entre el torso y los brazos. Después, hay que entender que el manubrio no es un mostrador: no hay que manejar apoyándose, porque indefectiblemente eso repercutirá en nuestros hombros. Los manillares son a gusto, yo los prefiero más bien blandos. Las ruedas también son un tema. No podés salir a pedalear sin antes controlar que estén bien infladas, de manera tal que corran libremente y no generen resistencia agregada. Si están bajas, se harán más pesadas y complicarán la experiencia. Y si hablamos de una travesía rural, ahí sí conviene sacarles un poco de aire y aumentar la superficie de apoyo del neumático: te vas a hundir menos y vas a tener más tracción. Y cuando volvés al cemento, las volvés a inflar. También es importante hacer un chequeo visual y auditivo de los rodamientos dando vuelta la bicicleta y con las ruedas para arriba. Visual, haciéndolas girar libres controlando si están bien centradas y ajustarlas de ser necesario; y auditivo porque si hay algún sonido o ruido extraño cuando están girando, seguramente hay un potencial problema. Hablo del piñón y las jaulas. No está mal si lubricamos, sin exagerar, antes de cada salida. Por último, controlá los frenos. El tipo de bicicleta también tiene sus porqués. Por ejemplo, la de Pista además de las ruedas más finitas, pensadas para la velocidad, tiene horquilla recta. Mientras que en el resto la horquilla es curva para amortiguar las imperfecciones del terreno. Luego, claro está, vienen las bicis con amortiguadores incorporados. Y siempre, siempre, tratá de usar casco. Cualquier duda, aclaración o sugerencia me escriben al diario a info@laautenticadefensa.com.ar ¡Hasta la próxima pela - deada! ;) Gustavo Bragán Exmecánico de la Selección Argentina de Ruta

BÁSICO PERO INDISPENSABLE: NUNCA SALIR SIN ANTES CONTROLAR LOS NEUMÁTICOS.



El Rincón del Pela:

Antes de salir a pedalear

Por Gustavo Bragán

