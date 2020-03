La medida de la Asociación local alcanza además al Oficial de Primera División. La Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) informó ayer que "en consideración a las indicaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación y a la determinación notificada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y la Federación de la Provincia de Buenos Aires (FEPBA) en relación a la transmisión del Coronavirus", determinó "no iniciar los Campeonatos Oficiales de Divisiones Formativas (que estaba previsto para el 21 de marzo) como así tampoco el Torneo Oficial de Primera División". La ABZC explicó que la decisión de no afrontar la competencia "a puertas cerradas", como sí lo harán momentáneamente los principales torneos nacionales (Liga Nacional, Liga Argentina y Torneo Federal), se debe "no solo porque podría sostenerse un mínimo de riesgo de contagio, sino que también sería perjudicial económicamente para nuestros clubes afrontar los costos, sabiendo las condiciones económicas que atraviesa la Argentina". Finalmente, el comunicado firmado por el Presidente de la ABZC, Leonardo Corvini, señala que la determinación "se mantendrá vigente hasta se modifique la difícil realidad que vive el mundo con esta pandemia".

Básquet:

