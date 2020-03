La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/mar/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine hizo oficial el fin del vínculo que mantenía con el grupo privado











ARRANCÓ LA FECHA 21 Con dos partidos, anoche comenzó la 21ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional: Defensores de Belgrano (41 puntos) superó 1-0 como local a Santamarina de Tandil (20) y quedó a tres puntos del líder San Martín de Tucumán (44), mientras que Atlético de Rafaela (28) se recuperó al vencer 3-2 como local a All Boys (22). De esta manera, Villa Dálmine (25) bajó un escalón al 8º puesto. Hoy no habrá partidos por la Zona B, pero sí tres por la Zona A: Estudiantes de Buenos Aires vs Temperley (16.00), Mitre de Santiago del Estero vs Estudiantes de Río Cuarto (17.00) y Alvarado de Mar del Plata vs Independiente Rivadavia de Mendoza (19.30). La rescisión oficial se dio a pedido del grupo. "El club se encuentra ordenado administrativa y financieramente, lo que hoy nos posibilita tener una institución al día con sus compromisos y con proyección a futuro", señalaron desde el Violeta. La discusión interna que se dio en Mitre y Puccini por la elección del sucesor de Lucas Bovaglio como DT de Villa Dálmine trajo consigo el final del vínculo que el club mantenía con el grupo privado que participaba de la administración y el fútbol profesional de la institución. "El Club Villa Dálmine informa a sus socios y simpatizantes que el grupo empresario que estaba trabajando junto a la Comisión Directiva en el fútbol profesional decidió rescindir el contrato", marca el comunicado que hizo oficial la noticia que se conoció horas antes del duelo ante Sarmiento de Junín del pasado sábado. "Agradecemos la colaboración y el trabajo realizado. El club se encuentra ordenado administrativa y financieramente, lo que hoy nos posibilita tener una institución al día con sus compromisos y con proyección a futuro", cierra el texto que el club difundió a través de sus redes sociales. En ese marco, el Presidente Violeta, Diego Lis, explicó: "Han decidido retirarse del club, argumentando un desgaste en la relación, que en parte se produjo por la elección del nuevo técnico, dado que ellos tenían otra idea. Dijeron que por ese desgaste ya no querían continuar más y se terminó la relación, pero quedó todo bien. No hubo muchos inconvenientes en la salida, más allá de los enojos que se produjeron en algunos intercambios de opiniones". La elección del entrenador ya había generado "tironeos" luego de la salida de Walter Nicolás Otta. Por entonces, el grupo privado quería que asumiera Juan Carlos "el Rayo" Menseguez (cuyo hermano Mauro participaba en el grupo y es representante de varios jugadores que hoy integran el plantel), mientras la CD logró consensuar la llegada de Lucas Bovaglio. Y ahora, la historia se volvió a repetir: por un lado se apostaba por Cristian "Lobo" Ledesma, mientras que los dirigentes buscaban un DT de mayor experiencia en la categoría, como Cristian Aldirico o Felipe De la Riva. En diálogo con FM Radio City Campana, el Presidente de Villa Dálmine también se refirió a la actualidad de la institución tras la salida del grupo privado: "Económicamente el club está bien, porque ellos han realizado un buen laburo en lo administrativo. El club está ordenado con sus ingresos, así que no vamos a tener sobresaltos económicos a futuro. Habrá que seguir laburando igual a futuro para no volver a repetir situaciones límites que vivimos en el pasado", aseguró Lis.



LA ELECCIÓN DEL SUCESOR DE BOVAGLIO FUE DETERMINANTE PARA EL GRUPO PRIVADO. CON SU SALIDA, GABRIEL VIGLIANTI DEJÓ EL CARGO DE DIRECTOR DEPORTIVO DEL CLUB.



