Leonel Vergara apareció en Bolivia

Era intensamente buscado por las autoridades luego de ausentarse de su hogar, en el barrio San Cayetano, a principios de enero. El miércoles la llamó por teléfono y le dijo que volvería. El caso de Vergara cobró notoriedad a través de las redes sociales a principios de enero pasado. La última vez que se lo vio al joven de 28 años fue el miércoles 8 de enero temprano por la mañana, cuando le aseguró a su pareja que partía a trabajar a Capital Federal como lo llevaba haciendo hacía más de un mes. Las primeras actuaciones involucraron un rastrillaje en los alrededores del barrio e infructuosas entrevistas con vecinos, operativo que lideró la Comisaría Primera de Campana y del que participaron también cuatro móviles del Comando Patrulla, Caballería y la brigada K-9. Paralelamente, y lanzada el Alerta Nacional desde la UFI 2 de Campana por la Dra. Ana Laura Brizuela, se concluyó que Vergara no tenía trabajo porque no existían registros de su paso por las empresas a las que decía acudir por las mañanas. La siguiente pista concreta se obtuvo a partir de un dato suministrado por un familiar y la posterior visualización de los registros de una de las cámaras de videovigilancia que la municipalidad de Zárate tiene instaladas en la vía pública. No se supo más nada del caso hasta ayer, cuando su pareja, Yésica Casado, se presentó este miércoles en la UFI 2 para declarar que el martes se había comunicado telefónicamente con Javier Vergara, quien dijo encontrarse en Bolivia. Según declaró Casado, Vergara se enteró que lo estaban buscando hace unos 6 días, cuando cruzó la frontera para ingresar al país vecino y fue informado por las autoridades de Migraciones. Hubo una segunda comunicación, ayer miércoles. Dijo que estaba por conseguir un trabajo en Bolivia o en Perú, que no tenía un número telefónico al cual contactarlo, y que volvería. Su búsqueda, por lo menos para la Justicia, finalizó y el expediente fue archivado.

Foto: Archivo. La imagen captada por el sistema de videovigilancia público de la vecina ciudad de Zárate el pasado 9 de enero en horas de la mañana

?? #LocalesPolicialesSociedad Continúa la búsqueda de Leonel Vergara: El joven fue visto por última vez en Zárate un día después de haber salido de su casa en San Cayetano. Si bien se sospecha que pudo haberse ido de mochilero, su paradero es… https://t.co/2X4IVE8v5F | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) January 22, 2020 ?? #LocalesPolicialesSociedad Crece el misterio sobre la desaparición de Fabián Leonel Vergara: El joven de 28 años fue visto por última vez hace una semana cuando salió de su casa rumbo a Retiro. Sin embargo, ayer se confirmó que el trabajo… https://t.co/lnCjcpm3Lf | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) January 15, 2020

Leonel Vergara apareció en Bolivia

