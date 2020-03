La ex jefa comunal fue especialmente invitada por Abella para conversar de distintos temas clave para el desarrollo de la ciudad como, por ejemplo, la radicación de nuevas empresas en Campana. El intendente Sebastián Abella compartió una extensa reunión de trabajo con la ex jefa comunal Stella Maris Giroldi para conversar sobre distintos temas importantes para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Especialmente invitada por Abella, la ex intendenta se acercó a la Biblioteca Municipal y se mostró muy predispuesta a oficiar de nexo entre Campana y los gobiernos provincial y nacional como así también de trabajar para propiciar la radicación de nuevas empresas en la ciudad. "Con Stella compartimos un agradable desayuno en el que pudimos dejar de lado las diferencias políticas para pensar líneas de trabajo que beneficien a los vecinos y hagan crecer a la ciudad", enfatizó Abella una vez finalizado el encuentro. Y, además de agradecerle por haber aceptado la invitación, el Intendente destacó su experiencia de tantos años al frente del Municipio y la posibilidad de proyectar una visión conjunta de desarrollo para la ciudad.

Abella y Giroldi se reunieron en la oficina que el intendente tiene en el edificio de la biblioteca.





Abella escuchó experiencias de Giroldi luego de tantos años de gestión.



Reunión de trabajo entre el Intendente y Stella Giroldi

