P U B L I C



Hace unos días que lo vemos trabajando en la colectora Sur. "No consigo ayudante", comentó. Fuimos y vinimos por la colectora Sur toda la semana. Y en cada pasada, veíamos como avanzaba "la changa". Primero acomodó y niveló el espacio verde frente a un distribuidor mayorista de papas para que el sector sirva de playa alternativa de estacionamiento. Luego, reencauzó las zanjas para que el agua corra hacia el zanjón y también hizo tareas de poda en algunos sauces. Sin prisa, pero sin pausa. Todo a pala y carretilla. Paramos un minuto para sacarle una foto. Juan Gatti tiene 60 años y nos dijo que pidió trabajo y no hubo suerte, pero le ofrecieron la changa que duró varios días y aceptó de buen gusto: "Yo agarro lo que venga porque hay que comer. A la gente grande le cuesta conseguir laburo, y los jóvenes de hoy tienen la oportunidad y no lo cuidan. Después vienen las lamentaciones y andá a llorar a la iglesia. No consigo ayudante: quieren zapatillas nuevas y un celular grandote, pero de agachar el lomo ni hablar", concluyó.

Rellenó y niveló sin ayuda mecánica una importante superficie de tierra. También acomodó zanjas y podó árboles.



Don Gatti, a pala y carretilla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar