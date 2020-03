P U B L I C



SIN MARCHA Los organismos de derechos humanos que año tras año convocan a la marcha por el 24 de marzo decidieron ayer suspender la movilización prevista para este mes, en línea con la emergencia sanitaria que decretó el Poder Ejecutivo por el coronavirus. En un comunicado, las agrupaciones indicaron que se tomó la determinación porque "resulta de vital importancia seguir las medidas oficiales dispuestas en nuestro país y, especialmente, las recomendaciones preventivas del Gobierno Nacional". "El 24 de marzo es una fecha muy importante, en la que miles de familias, sobrevivientes, compañeras, compañeros y el pueblo en su conjunto nos manifestamos y seguimos luchando por Memoria, Verdad y Justicia", explicaron. No obstante, indicaron que en esta oportunidad, "con mucha prudencia, se analizó la situación y se decidió suspender la convocatoria a movilizarse a Plaza de Mayo, acorde a los protocolos y disposiciones de los organismos de gobierno". LLAMADO A ACOMPAÑAR El ex presidente Mauricio Macri llamó ayer a "acompañar las medidas que tomó el gobierno" del mandatario Alberto Fernández por el coronavirus y consideró que no hay que "caer en la zozobra". "La comunidad mundial y los argentinos estamos atravesando momentos donde la salud pública y personal se han transformado en una preocupación", señaló Macri, luego de que el Poder Ejecutivo declarara la emergencia sanitaria por un año. En una serie de tuits, el líder del PRO consideró que "es una situación tan extraordinaria que en la mayoría de los países los acontecimientos han demandado medidas excepcionales que requieren coordinación y recursos de parte de los estados, así como solidaridad, compromiso y paciencia de parte de los ciudadanos". LAS CLASES SIGUEN El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó ayer que "por el momento" no es necesario la suspensión de clases por el avance del coronavirus. "Estamos coordinando minuto a minuto con el comité de especialistas y ellos establecen que en el día en este momento no es necesaria la suspensión de las clases", manifestó Trotta. FERIA JUDICIAL El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que declare la feria judicial por 15 días a raíz del "altísimo tránsito de abogados, magistrados, empleados y justiciables por los edificios y la declaración de emergencia sanitaria" por la propagación del coronavirus. El pedido para "evitar la propagación del coronavirus" de la entidad que agrupa a los abogados de la Capital Federal también lo presentó ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y el Consejo de la Magistratura local. DESABASTECIMIENTO En medio de la crítica situación sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, hay faltantes de alcohol y productos derivados en farmacias y supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Por el contrario, quienes no perdieron oportunidad y demostraron no tener problemas de abastecimiento fueron los vendedores ambulantes, que salieron a ofrecer pequeños envases de alcohol en gel y hasta barbijos de diferentes diseños en lugares como las estaciones de Once, Constitución y Retiro.



Breves: Noticias de Actualidad

14 de Marzo de 2020

