La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/mar/2020 La cocina de la abuela Berta:

Niños Envueltos de Repollo

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

En esta época hay muy lindos repollos, grandes, ideales para hacer comidas bien completas. Recuerden que las crucíferas, es decir repollo, repollitos, coliflor, y brócoli tienen muchas vitaminas y antioxidantes que ayudan a la salud. INGREDIENTES - 12 hojas de repollo blanco - ¾ Kg. de carne picada - 1 chorizo (optativo) - 2 tazas de arroz hervido - 1 huevo - 1 cebolla - 2 dientes de ajo - ½ morrón - Tomate triturado - - Salsa de tomate casera (opcional) - 1 cucharadita de perejil picado - 2 hojas de laurel - 2 hojas de salvia - Sal, pimienta, pimentón - Aceite - Queso rallado - 1 cucharada de azúcar - Jugo de limón - Palillos de madera PREPARACIÓN Pasar las hojas de repollo por agua caliente unos segundos para que se ablanden. Cortar las nervaduras duras. Picar la cebolla, el ajo, el morrón, rehogar en aceite, el laurel y la salvia, la salsa casera de tomate o tomate triturado. En un bol colocar la carne, el arroz hervido, el chorizo cortado sin piel, el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y pimentón, mezclar bien, que se integren todos los elementos. Estirar sobre la mesada cada hoja de repollo, con una cuchara rellenar, cerrar en forma de rollitos y ajustarlo en los bordes con palillo, para que no se escape el relleno. Acomodarlos uno al lado del otro en la cacerola sobre la salsa de tomate, agregar el azúcar y el jugo limón. Dejar hervir 10", cuidando que no le falte jugo, en ese caso agregar agua. Servir calientes espolvoreados con perejil. Si algunas hojas se rompen al estirarlas unir superpuestas dos o utilizar los trozos chicos que siempre hay. La salsa debe quedar agridulce, en caso que no les apetezcan los sabores así, poner un poquito de azúcar solo para quitar acidez del tomate y el jugo de limón. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com





