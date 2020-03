Raúl berra

SEUDONIMO: EL PAYA Cantor y compositor. 25 de abril de 1928 11 de diciembre de 1998 Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Lo cierto es que este excelente cantor no tuvo la transcendencia que merecía, su exquisito fraseo y el terciopelo de su voz. Fue barítono dulce, intimista y muy porteño que dejó lamentablemente una escasa producción discográfica. De chico le decían Payita porque el Paya era su padre Luis, que fue payador en su juventud, por el barrio de Parque Patricios y sus alrededores. Muy pronto aprendió a tocar la guitarra y apenas entrado en la adolescencia como le gustaba cantar no necesitó acompañamiento. Rondando los 19 años de edad su nombre llama la atención del público tanguero de Jorge Casal, quien por su calidad interpretativa era la atracción y había colocado a la orquesta en su primerísimo plano. Desgraciadamente una sola grabación es el testimonio de su paso por esta formación, al año siguiente 1949 pasa a la orquesta de Alfredo Gobbi, donde tiene de compañero a Jorge Maciel con quien graba a dúo el vals "Tu Amargura", de Laureano Martínez Smart. Solo dos registros más los tangos "No la traigas" de Gentile y Yiso y "Porque soy reo", de Velich, Meaños y Rossano. A comienzos del 50 es tentado por Ángel D´Agostino con quien hace los carnavales, en el Club Boca Juniors y de inmediato se incorpora a la orquesta de Horacio Salgán. El primer conjunto de Salgán databa de 1944, cuando tuvo a Edmundo Rivero como cantor y nadie del ambiente radial o del discográfico quería aceptarlos. Al músico por su estilo nada popular y al cantor su voz gruesa. En 1949 el pianista arma una nueva orquesta que estaba conformada entre otros por los bandoneonistas: Leopoldo Federico, Toto Rodríguez, Abelardo Alfonsín y Antonio Scelza, Carmelo Cavallero y Víctor Felice en violines, Adriano Fanelli en cello y el contrabajo de Ángel Allegri, los cantores eran Oscar Serpa y a partir de 1950 Ángel Díaz que permaneció hasta e956. El debut fue en Radio Belgrano donde Salgán tenía un espacio propio, así les brindó el tango. En 1952 hacen los bailes de carnaval en el Club Atlanta, las voces son el Paya y Horacio Deval aquel cantor que imitaba a Gardel, algo que le ocasionó más de un problema, en esa misma jornada había otro número artístico a caro del novel cantor Roberto Goyeneche acompañado por tres guitarras, tanto al director como a Díaz les llamó la atención el muchacho rubio y al final de la noche lo apalabraron, a la semana siguiente Goyeneche se presentaba en los bailables de la radio en reemplazo de Deval que iniciaba su carrera de solista, han dicho que fue El Paya quien lo rebautizó con el seudónimo El Polaco, lo cierto que a partir de entonces hubo una relación de amistad que duró hasta su muerte. Goyeneche en sus mejores tiempos de éxitos y en diversos reportajes reconoció lo mucho que le debía como cantor a su compañero por todo lo que le enseñó. A partir de su desvinculación con la orquesta comenzó su carrera como solista por el interior del país, en varias ocasiones acompañado por Goyeneche, también vino la televisión y algún tiempo de retiro de la actividad artística aunque siempre se daba una vuelta por la noche y el tango. Una noche a principio de los años 90 se encuentra casualmente con El Polaco, en el Café Homero, que era propiedad del cantor Rubén Juárez, Goyeneche tercia con el dueño para que lo contrate, allí actuó una larga temporada, en 1992 integra la delegación que se presenta en el festival de tango de Granada (España) donde canta acompañado de su guitarra graba tres temas para un disco compacto con El Trío de Osvaldo Berlingieri. Alguien dijo sobre Ángel Díaz que no llegó a ocupar una primera línea en cuanto a repercusión masiva del público pero a mi gusto fue uno de los mejores cantores que tuvo nuestra música y asi fue considerado durante toda su carrera, por los más atentos seguidores. Aportó muy bien lo suyo como para merecer con creces un suficiente espacio en la historia del tango. Al día siguiente de su muerte, el periodista Julio Nudler, admirador suyo, publicó en el diario Página 12, la siguiente nota: "El cantante de tango Ángel Díaz falleció ayer como consecuencia de un infarto que lo abatió en su camarín del Teatro Gral. San Martín, cuando se aprestaba a actuar en el marco del festival internacional, Buenos Aires Tango. Díaz tenía programada una función en la sala Casacuberta, desde donde, luego de haber probado sonido se dirigió a su camarín para aguardar el momento de salir a escena, fue durante esa espera cuando lo sorprendió la muerte a los 69 años. A partir de 1950 Diaz supo contribuir decisivamente al suceso de Salgán en el disco absolutamente genuino y sensible con su exacto equilibrio emocional, muchos lo consideraron en cierto modo, el maestro de Goyeneche y otros vocalistas, su breve discografía incluye algunas versiones que son clásicos absolutos en el caso de "Porque soy reo" con Gobbi. Este tango retrata como al hombre de Buenos Aires, una especie de existencialista descreído, como Salgán descuellan "Como abrazado a un Rencor", una de las letras antológicas del género tan herética que se le antepuso un recitado que atribuye al rencor del moribundo lo que se oirá después y "Doble Castigo" (a mi entender una de las mejores interpretaciones de Ángel Díaz) y "N.P" (No Placé) tienen hábiles metáforas burreras sobre el amor. Hubo tangos con Gobbi y Salgán que no pudo llevar al disco porque ambos no eran demasiados vendedores. El caso de "Trenzas", "Una tarde", "De Puro Guapo" y "Una Lágrima" fue mucho lo que se perdió por no llegar al disco. Debido a su muerte los organizadores del festival decidieron que se guardara un minuto de silencio en todas las funciones restantes.

Angel Díaz



Rincón del Tango:

Hoy Angel Diaz

Por Raúl berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar