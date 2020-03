Efemérides del día de la fecha: 14 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS

Impulsado por la "International Mathematical Union" (IMU) e instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2018, este día tiene el propósito de destacar el papel fundamental que desempeñan las matemáticas en la vida cotidiana, mejorar el diálogo entre gobiernos, científicos y ciudadanos y aumentar la notoriedad de las mujeres científicas para suscitar el interés en las niñas de estudiar carreras relacionadas con la ingeniería, la matemática, la tecnología y las ciencias.

El tema de este año es "las matemáticas están en todas partes" y resalta que las matemáticas son parte esencial del patrimonio cultural de la humanidad al ser las mismas esenciales para nuestras tecnologías y la ciencia: el funcionamiento de los buscadores de Internet y los dispositivos de imagen médica como las resonancias magnéticas, la decodificación del genoma humano y el desarrollo de la inteligencia artificial.







FALLECE EMILIO DISI

Emilio Roberto Parada nació el 2 de enero del año 1943 en San Cristóbal, Buenos Aires. Proveniente de una familia humilde, Emilio empezó a trabajar desde muy joven en una farmacia, un taller y el Banco Hipotecario manteniendo el sueño de convertirse en un jugador de fútbol. Sin embargo, ver a su hermano, el reconocido actor "Pepe" Parada, en el escenario del Teatro Maipo y el Teatro Nacional le hizo cambiar de parecer y optar por la actuación. Así, ingresó al Conservatorio de Arte Dramático: "cuando dejé el banco para dedicarme a la actuación, me quería matar, porque decía que iba a meterme en algo que no sabía cómo iba a resultar. Pero me la jugué." Sus inicios fueron en el teatro San Martín y Cervantes bajo la dirección de Armando Discépolo y Carlos Gorostiza: "yo quería ir por otro lado, pero con el tiempo, solito, fui irrumpiendo para el lado de la comicidad."

En el año 1959 debutó en la televisión con el programa "Historia de jóvenes" y, más adelante, en el año 1968, debutó en la pantalla grande interpretando al "Loco Melena" en la película "Humo de marihuana" y al "Nene" en la película "Somos los mejores." En ese entonces, el hecho de que lo llamaran "Paradita", por ser el hermano menor de "Pepe", lo irritaba tanto que ojeando una guía telefónica adoptó como apellido artístico Disi al leer en la misma "Óptica Disi." Su fama se consolidó en la década de los 80´ con sus actuaciones en "Los hijos de López"(1980), "La peluquería de Don Mateo" (1987), "Stress" (1988) y las películas "Brigada explosiva" (1986), "Los bañeros más locos del mundo" (1987), "Bañeros II, la playa loca"(1989) y junto a Guillermo Francella la parodia "Los extermineitors"(1989). Más tarde, colaboró con Susana Giménez en el sketch "Susana Spadafucile" interpretando a Mariano Garipetti, su marido vago y vividor, y los programas "Brigada cola" (1992), "Rompeportones" (1998), "Poné a Francella" (2001), "099 Central" y "Los únicos" (2011), entre otros.

Falleció a causa de cáncer de pulmón en el año 2018.

DEBUT DE "METALLICA"

Un día como hoy en el año 1982, "Metallica" daba su primer concierto en club Radio City de Anaheim, California. Todo comenzó en el año 1981 cuando Lars Ulrich publicó un anuncio en la revista "Recycler" en búsqueda de un guitarrista para su banda, el mismo fue respondido por James Hetfield con quién fundó "Metallica" que fue completada con Ron McGovney en el bajo y Dave Mustaine en la guitarra. Su primer concierto fue presenciado por 200 personas que pudieron observar una banda talentosa pero inexperta en el escenario: "estaba realmente nervioso e incómodo sin una guitarra y entonces Dave rompió una cuerda de la suya. Pareció que tardó una eternidad en cambiarla y yo estaba ahí delante realmente avergonzado. Quedamos muy decepcionados" recordó Hetfield. Ese día tocaron las canciones "Hit the lights", "Blitzkrieg", "Let it loose", "Jump in the fire", "Helpless" y "Killing time", entre otras.