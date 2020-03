La paritaria municipal volvió a retroceder

El Gobierno y el Sindicato no lograron consensuar los montos de los aumentos salariales. Un integrante del gremio que no forma parte de la mesa paritaria habría irrumpido en la reunión para dirigir amenazas al equipo paritario del Municipio. Todo lo que la paritaria municipal había parecido avanzar la semana pasada retrocedió este miércoles en una nueva reunión entre el Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMC), donde no hubo ningún tipo de consenso y hasta se habrían registrado amenazas en medio de la negociación. Así se deprende del acta firmada por ambas partes y que señala que una persona, que sería integrante del Sindicato aunque no un representante paritario, ingresó al cuarto "amenazando a la comisión negociadora del Departamento Ejecutivo". El incidente no escaló a mayores, aunque se habría dado por concluido el encuentro poco después. En cuanto a lo salarial, el Gobierno municipal presentó una oferta consistente en 3 mil pesos no remunerativos para cerrar la paritaria 2019 y 8 por ciento de aumento para el primer semestre del 2020, a pagarse en dos cuotas no acumulativas de 3 y 5 puntos porcentuales con los haberes de marzo y junio. El gremio exigió el pago de 4 mil pesos no remunerativos para dar por finalizada la paritaria del año pasado y una suba de 15 puntos porcentuales a abonarse de enero a mayo, más una clausula de ajuste automático para el mes de junio en caso de que la inflación supere los incrementos. Pero las diferencias no son solo numéricas. El Gobierno local volvió a plantear la "necesidad" de reglamentar la carrera administrativa municipal, definir la estabilidad para el personal de planta temporaria y permanente, régimen de licencias y el aporte solidario de los empleados municipales que no se encuentren afiliados al STMC. Además, solicitó la suspensión por el plazo de 24 meses del régimen de licencias especiales otorgadas por el Convenio Colectivo, en el marco de la "situación económica actual" y con el fin tanto de "mejorar la productividad de los recursos humanos" como de "poder otorgar mejores acuerdos paritarios". Aclaró que esta medida no afectaría lo reglado por la Ley de Contrato de Trabajo. El Sindicato respondió que la comisión paritaria "no es el ámbito de tratamiento" de cuestiones de esa naturaleza, aunque adelantó que no consentirá cambios en el Convenio Colectivo de Trabajo que no sean para ampliar los beneficios del trabajador municipal. E instó a no proceder con modificaciones de manera "unilateral". El próximo encuentro paritario se fijo para el próximo miércoles a las 10 horas en la sede del STMC en avenida Ameghino, aunque fuentes confiables aseguran que el municipio estaría próximo a dictar un aumento por decreto, lo que daría por terminadas las negociaciones. OLIVASTRI, SECRETARIO DE ECONOMÍA Y PARTE DEL EQUIPO PARITARIO MUNICIPAL, SOLICITÓ "EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL" LA SUSPENSIÓN POR 24 MESES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LICENCIAS, COMO POR EJEMPLO LA LICENCIA OTORGADA "POR EL DÍA DEL CUMPLEAÑOS DEL TRABAJADOR" QUE AL MUNICIPIO LE SIGNIFICAN DOS MILLONES DE PESOS AL AÑO".





La paritaria municipal volvió a retroceder

