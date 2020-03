P U B L I C



El líder de los municipales cuestionó que "de golpe y porrazo" el Gobierno haya "tirado todo para atrás" en la negociación paritaria. Advirtió sobre la posibilidad de un paro general. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, criticó al gobierno local por el retroceso en la negociación paritaria y advirtió que este nuevo desencuentro podría derivar en un paro general. "Supuestamente veníamos encarando todo bien, teníamos fe en que íbamos a llegar a un buen acuerdo, y de golpe y porrazo nos tiraron todo para atrás", manifestó Barrichi este viernes en declaraciones a la prensa. El líder sindical consideró que "la oferta que siguen teniendo ellos es muy baja" y que su entidad la rechazó por "insuficiente". Además, cuestionó al Municipio por intentar quitarles las licencias especiales otorgadas por el Convenio Colectivo, algo que "no se va a permitir porque fue una larga lucha conseguir todo esos derechos adquiridos por los trabajadores". Barrichi confirmó que los sectores de trabajo continuarán en asamblea permanente y con régimen de trabajo a reglamento y que de mediar acuerdo se irá "ampliando las medidas de fuerza" hasta "seguramente llegar a un paro general". "Nosotros teníamos la predisposición para llegar a un acuerdo, pero los que no están en condiciones son ellos", insistió respecto a lo sucedido en la última reunión paritaria. Por otra parte, apuntó por la falta de acuerdo directamente al jefe de Gabinete y exfuncionario del Ministerio de Trabajo de Nación, Ezequiel Sabor. "No me cabe ninguna duda que el operador de toda esta estrategia de desgaste es de él. Lo conocemos bien, sabemos quién es, más allá de que no hemos tenido la posibilidad de estar frente a frente", expresó Barrichi. BARRICHI CUESTIONÓ AYER, EN CONFERENCIA DE PRENSA, AL MUNICIPIO POR INTENTAR QUITARLES LAS LICENCIAS ESPECIALES OTORGADAS POR EL CONVENIO COLECTIVO, ALGO QUE "NO SE VA A PERMITIR PORQUE FUE UNA LARGA LUCHA CONSEGUIR TODO ESOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS TRABAJADORES".

