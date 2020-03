La Asociación Argentina de Remo sancionó con la "exclusión del seleccionado nacional" por el lapso de seis meses al remero marplatense Brian Rosso. La medida fue adoptada por el Consejo Directivo luego que el manager de la Selección Nacional de Remo, Santiago "Pollo" Fernández, informara que el singlista olímpico en Rio 2016 presentó "problemas de conducta" en la concentración realizada en Tafí del Valle el mes pasado.

Luego de conocida su sanción, que lo deja por completo inhabilitado para participar de cualquier regata de clasificación olímpica, el remero del Club Atlantis de Mar del Plata expresó en su cuenta personal de Facebook: "Me arruinaron... La peor pesadilla para un deportista. Me dejan fuera de la Clasificación Olímpica para Tokio 2020 en el escritorio. Por segunda vez en mi vida odio haber elegido Remo como deporte. Constante lucha por no remar en un río contaminado, por poder usar un bote digno, por dormir en un lugar digno en las concentraciones. Luché por todas esas cosas y hoy me pasan factura. Gané siempre mi lugar en el agua y hoy me lo arrebatan en el escritorio. Lejos el peor momento de mi carrera deportiva".

La exclusión de Rosso abre el interrogante acerca de quién será el singlista peso pesado que represente a Argentina en el preolímpico sudamericano, la vía mediante la cual Argentina clasificó su M1x a todos los más recientes Juegos Olímpicos.