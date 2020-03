Breves: Deportivas

CORONAVIRUS: RICHEZE El ciclista argentino Maximiliano Richeze, clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, dio positivo en coronavirus y estará en aislamiento hasta recuperarse. El campeón de Ruta en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se encontraba junto a su equipo en los Emiratos Árabes, donde permanecerá aislado los próximos días. ANTORCHA FRENADA El Comité Olímpico de Grecia decidió suspender los relevos de la antorcha olímpica rumbo a Tokio 2020. La llama se encendió el jueves en Olimpia, sin la presencia de espectadores, pero el recorrido, con famosos invitados, atrajo una gran cantidad de público y por eso se resolvió frenarlo. La incertidumbre en torno a los próximos Juegos Olímpicos se mantiene, aunque los organizadores desde Japón y el propio COI descartan una postergación. Mientras tanto, los principales eventos deportivos de los próximos meses siguen sufriendo cancelaciones. Ayer se suspendieron el Preolímpico Femenino de Handball, la Liga de las Naciones de Vóley, el Masters de Augusta de golf y los Maratones de Londres y Boston, entre otros. NO ARRANCA EL STC2000 El Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, no comenzará la temporada 2020 en el autódromo El Zonda, tal como estaba pautado el 22 y 23 de marzo, debido a la pandemia del Coronavirus. Además, también fueron canceladas las pruebas comunitarias, que estaban pactadas para el miércoles 18 de marzo en el autódromo Oscar Cabalén, en la provincia de Córdoba. SIN TC EN CONCORDIA El Turismo Carretera tenía estipulado correr la tercera fecha de su calendario en el autódromo de Concordia, del 27 al 29 de marzo. Sin embargo, debió cancelar esta cita a raíz del Coronavirus y el decreto de la Provincia de Entre Ríos, que suspende por "un plazo de 30 días todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social, de participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales a sus efectos". JUEGAN LOS JAGUARES Esta noche, desde las 20.00 horas, Jaguares recibirá la visita de Highlanders de Nueva Zelanda por la séptima fecha del Super Rugby 2020. El encuentro se disputará en cancha de Vélez Sarsfield, pero a puertas cerradas a raíz de las medidas tomadas para frenar la propagación del coronavirus (transmite ESPN). COPA DAVIS: ARGENTINA Luego de caer ante Colombia en la primera ronda de la Copa Davis 2020 y quedar así eliminada de las Finales de noviembre en Madrid, Argentina ya conoce a su rival para la serie de repechaje de septiembre: Bielorrusia. El duelo será en nuestro país, del 18 al 20 de septiembre, y determinará qué equipo se mantiene en el Grupo Mundial y cuál pierde esa categoría de cara al 2021. EL CICLÓN IGUALÓ En el segundo juego de la semifinal de la Basketball Champions League América, San Lorenzo de Almagro venció 100-87 como visitante a Quimsa de Santiago del Estero y niveló la serie en un encuentro jugado el jueves por la noche a puertas cerradas a causa del coronavirus. El tercer y decisivo partido no tiene fecha a raíz de esta pandemia. En la final ya espera Flamengo de Brasil, que cerró 2-0 la serie frente a Instituto de Córdoba al imponerse 66-64 en Rio de Janeiro.



14 de Marzo de 2020

