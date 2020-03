Un repaso a los números del nuevo DT Violeta desde su primer ciclo en el club hasta este regreso, luego de sus pasos por Agropecuario y Mitre. Felipe De la Riva llegó a Villa Dálmine en abril de 2017, en un momento futbolístico muy complicado para el equipo de nuestra ciudad y debió lidiar sobre la marcha con la salida de la mejor individualidad que tenía el equipo (Pablo Ruiz se marchó a México) y también con la baja repentina de los dos arqueros profesionales del plantel (Fernando Otarola se fue a Chile, mientras que Sebastián Blázquez debió operarse). Sin embargo, el Violeta logró mantener la categoría con cinco fechas de anticipación (después del objetivo sufrió cuatro derrotas en fila). Luego, para las temporadas 2017/18 y 2018/19, el uruguayo logró conformar planteles más acordes a sus gustos y eso se redundó en mejores resultados, tal como lo muestran sus estadísticas en Villa Dálmine en la Primera Nacional: Temporada 2016/17: 5 PG – 3 PE – 9 PP (18/51: 35%) Temporada 2017/18: 10 PG – 7 PE – 8 PP (37/75: 49%) Temporada 2018/19: 2 PG – 3 PE – 2 PP (9/21: 43%) Además, en ese primer ciclo, antes del inicio de la campaña 2018/19, De la Riva dirigió dos partidos por Copa Argentina: el primero fue victoria en penales vs UAI Urquiza y el segundo, derrota 3-1 vs River Plate. El total de su primer paso por Villa Dálmine, tomando solo partidos del campeonato de Primera Nacional, arroja los siguientes números 17 PG, 13 PE y 19 PP (64 puntos de 147 posibles para un 43% de efectividad). En octubre de 2018, De la Riva dejó el Violeta y se marchó a Agropecuario de Carlos Casares. En el Sojero completó la temporada 2018/19 con números positivos (6-8-4; 48% de efectividad), pero tuvo inconvenientes para encontrar rendimiento y resultados en el inicio de la actual campaña (2-2-5; 29%) y terminó dejando Carlos Casares un año después de su llegada. Un mes después, en noviembre de 2019, el uruguayo encontró un nuevo desafío en Mitre de Santiago del Estero. Sin embargo, no logró torcer el rumbo del elenco Aurinegro: cerró el año con dos empates (Belgrano e Independiente Rivadavia) y el comienzo de 2020, después de una importante reconfiguración del plantel, no fue el esperado (un empate y cuatro derrotas). Así, su paso por el elenco santiagueño se terminó sin victorias el pasado fin de semana, justamente en Carlos Casares, donde Mitre cayó 2-0 para redondear un ciclo de escasa efectividad (apenas 14%). De esta manera, Villa Dálmine será el tercer club que dirija De la Riva en esta temporada 2019/20 de la Primera Nacional. La empezó en Agropecuario (2-2-5 en 9PJ), la siguió en Mitre (0-3-4 en 7PJ) y ahora afrontará las últimas 10 fechas en el Violeta, buscando reencontrarse con la victoria, algo que le resulta esquivo desde el pasado 25 de agosto (1-0 a Belgrano de Córdoba con el Sojero por la segunda fecha de la Zona A).

EL ÚLTIMO PARTIDO DEL DT EN VILLA DALMINE FUE EL EMPATE 1-1 CONTRA QUILMES EN OCTUBRE DE 2018.



DT de Villa Dálmine:

De la Riva; sus estadísticas recientes

